Дружба з Путіним та цькування Гарріс: деталі розмови Трампа з Маском

Розмова Ілона Маска і кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа почалася з технічного збою.

https://glavred.net/world/druzhba-s-putinym-i-travlya-harris-detali-razgovora-trampa-s-maskom-10588127.html Посилання скопійоване

Деталі розмови Трампа з Маском / колаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що у нього хороші стосунки з Володимиром Путіним. Про це політик сказав в інтерв'ю Ілону Маску на платформі Х, передає BILD.

За його словами, такі деспоти, як Путін, китайський правитель Сі Цзіньпін та інші, "круті, підступні й перебувають у зеніті своїх можливостей".

На думку Трампа, вони не сприйматимуть серйозно таких людей, як Байден з його "здібностями, як у овоча", або Гарріс.

відео дня

Трамп не забув розповісти і про те, що одного разу погрожував Путіну.

"Я сказав, що якщо ви зробите це, то я зроблю те, і Путін не хотів у це вірити, але я це сказав, звичайно", - наголосив політик.

Про що саме йшлося, кандидат від республіканців вважав за краще промовчати.

Він також заявив, що демократи "радикальні", і під їхнім керівництвом країна стане "небезпечною".

"Кандидат Камали Гарріс у віцепрезиденти Тім Волз "радикальний прогресист", а сама вона "ліва фанатичка". І якщо вона стане нашим президентом, то дуже швидко виявиться, що у нас більше немає країни", - продовжив політик.

Дональд Трамп також сказав, що уряд президента США Джо Байдена і Камали Гарріс влаштував хаос на кордонах.

"У країну ринули хворі люди, злочинці й терористи, уряди [інших країн] спустошують свої в'язниці від убивць, жорстоких злочинців і наркоторговців і незаконно відправляють цих "справді поганих людей" до США", - заявив кандидат у президенти США.

Варто зауважити, що широко розрекламована "жива розмова" техно-гіганта Ілона Маска і кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа почалася з технічного збою. Обрушилися сервери X, і понад 1,3 млн глядачів слухали музику в очікуванні початку розмови. Так і не зумівши налагодити пряму відеотрансляцію на своїй платформі, Маск був змушений говорити з Трампом телефоном.

Віце-президент США Камала Гарріс негайно висміяла те, що трапилося.

"У 2024 році передвиборча команда Трампа не може впоратися навіть із прямою трансляцією", - сказала вона.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Вибори в США - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, кандидати у президенти США віцепрезидентка Камала Гарріс і ексочільник країни Дональд Трамп домовились щодо проведення дебатів. Місцем проведення стане телеканал ABC. Дебати пройдуть 10 вересня.

Також відомо, що кандидатка у президенти США Камала Гарріс обійшла свого опонента на виборах США Дональда Трампа за рівнем підтримки населення.

Крім того, раніше, кандидат на пост президента США Дональд Трамп говорив, що не бачить сенсу брати участь у дебатах з кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред