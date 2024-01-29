"Друг Путіна" здав назад: у Орбана готові до компромісу щодо 50 млрд євро для України

Відмова Угорщини від блокування допомоги Києву надасть змогу Брюсселю не вдаватися до плану Б і проводити екстрений саміт, пишуть німецькі журналісти.

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Орбан не блокуватиме допомогу Україні в 50 млрд євро - Reuters / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Угорщина готова припинити блокування рішення щодо виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги від Європейського Союзу. Відповідного листа Брюсселю надіслав головний політичний радник угорського прем'єр-міністра Балаж Орбан.

Як повідомляє Reuters, Угорщина відмовилася від блокування допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Такий крок надасть змогу Євросоюзу профінансувати пакет підтримки, який приготували для Києва, і не вдаватися до екстрених заходів.

Зокрема, головний політичний радник прем'єра Угорщини Балаж Орбан сказав, що Будапешт у суботу надіслав Брюсселю пропозицію, згідно з якою Угорщина не проти використання бюджету ЄС для пакету допомоги та випуску спільного боргу Євросоюзу для фінансування ініціативи в тому разі, якщо інші "застереження", на яких наполягала угорська сторона, було додано.

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Допомога Україні від Євросоюзу

Лідери Євросоюзу мають проголосувати за виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги вже 1 лютого на саміті лідерів. У разі відсутності консенсусу з питання підтримки Києва, європейські країни можуть перейти до альтернативних методів ухвалення рішення. У грудні виділення Києву коштів заблокував прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Журналісти американського видання Politico написали, що Угорщину можуть позбавити права голосування в ЄС, якщо Орбан знову заблокує ініціативу. У матеріалі зазначено, що Орбан "набрид Європі", оскільки використовує право вето, щоб виторгувати гроші для Будапешта, тоді як Угорщина порушує правила Євросоюзу.

ЄС вдарить по економіці Угорщини, якщо Орбан накладе вето на допомогу Україні, написали журналісти Financial Times з посиланням на внутрішній документ Євросоюзу. Такий крок Брюсселя може призвести до економічних проблем в Угорщині.

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