50 мільярдів євро для України: в ЄС розповіли, коли буде ухвалено рішення

Президент Латвії наголошує на тому, що ЄС повинен ухвалити рішення про надання Україні допомоги навіть за умови відсутності консенсусу серед країн-членів.

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В ЄС розповіли, коли буде ухвалено рішення про надання Україні 50 мільярдів допомоги / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Лідери Європейського Союзу наступного тижня можуть рийняти рішення про виділення близько 50 мільярдів євро (54,1 мільярда доларів) для допомоги Україні. Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю Bloomberg.

За словами президента Латвії, угода для Києва передбачатиме згоду всіх 27 країн-членів ЄС або застосування "іншого механізму", який буде використаний у випадку відсутності консенсусу. На попередній зустрічі в Брюсселі угорська сторона заблокувала фінансування. Лідери ЄС повернуться на саміт 1 лютого для остаточного укладення угоди.

"Ясно одне - Україні потрібні ці гроші, Україна повинна їх отримати, а Європейський Союз повинен їх надати", - сказав Рінкевичс. відео дня

Хоча він виразив надію, що усі країни-члени зможуть досягти консенсусу, Рінкевічс вказав, що інші пропозиції передбачають механізм поетапного виділення коштів, що є "варіантом для обговорення".

Незважаючи на ці труднощі, президент Латвії підкреслив, що головною метою заходу залишається повне виведення російських військ з території України та притягнення Кремля до відповідальності за агресію.

"Поразка Росії означає, що вона більше ніколи не спробує напасти на жодну з сусідніх країн", - сказав Рінкевичс.

Допомога ЄС для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україні терміново необхідні боєприпаси та засоби для захисту міст і інфраструктури, але уряди країн Європи не можуть швидко розширити виробничі потужності для надання допомоги. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Офіс Жозепа Борреля висунув пропозицію щодо реформування Європейського фонду миру, з якого країни-членам ЄС відшкодовують вартість переданої Україні зброї, і створення на його базі спеціального військового фонду для надання допомоги Україні.

Лідери Європейського Союзу готові прийняти рішучі заходи, якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжить ветувати пакет допомоги для України. Про це повідомляє Bloomberg.

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