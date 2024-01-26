УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

50 мільярдів євро для України: в ЄС розповіли, коли буде ухвалено рішення

Юрій Берендій
26 січня 2024, 13:38
Президент Латвії наголошує на тому, що ЄС повинен ухвалити рішення про надання Україні допомоги навіть за умови відсутності консенсусу серед країн-членів.
50 мільярдів євро для України: в ЄС розповіли, коли буде ухвалено рішення
В ЄС розповіли, коли буде ухвалено рішення про надання Україні 50 мільярдів допомоги / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Лідери Європейського Союзу наступного тижня можуть рийняти рішення про виділення близько 50 мільярдів євро (54,1 мільярда доларів) для допомоги Україні. Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю Bloomberg.

За словами президента Латвії, угода для Києва передбачатиме згоду всіх 27 країн-членів ЄС або застосування "іншого механізму", який буде використаний у випадку відсутності консенсусу. На попередній зустрічі в Брюсселі угорська сторона заблокувала фінансування. Лідери ЄС повернуться на саміт 1 лютого для остаточного укладення угоди.

"Ясно одне - Україні потрібні ці гроші, Україна повинна їх отримати, а Європейський Союз повинен їх надати", - сказав Рінкевичс.

відео дня

Хоча він виразив надію, що усі країни-члени зможуть досягти консенсусу, Рінкевічс вказав, що інші пропозиції передбачають механізм поетапного виділення коштів, що є "варіантом для обговорення".

Незважаючи на ці труднощі, президент Латвії підкреслив, що головною метою заходу залишається повне виведення російських військ з території України та притягнення Кремля до відповідальності за агресію.

"Поразка Росії означає, що вона більше ніколи не спробує напасти на жодну з сусідніх країн", - сказав Рінкевичс.

Допомога ЄС для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україні терміново необхідні боєприпаси та засоби для захисту міст і інфраструктури, але уряди країн Європи не можуть швидко розширити виробничі потужності для надання допомоги. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Офіс Жозепа Борреля висунув пропозицію щодо реформування Європейського фонду миру, з якого країни-членам ЄС відшкодовують вартість переданої Україні зброї, і створення на його базі спеціального військового фонду для надання допомоги Україні.

Лідери Європейського Союзу готові прийняти рішучі заходи, якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжить ветувати пакет допомоги для України. Про це повідомляє Bloomberg.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Євросоюз військова допомога
Реклама

Головне за день

"Немає успіхів у сторін": у ФРН оцінили ситуацію на фронті й дали тривожний прогноз

"Немає успіхів у сторін": у ФРН оцінили ситуацію на фронті й дали тривожний прогноз

13:57 Світ
50 мільярдів євро для України: в ЄС розповіли, коли буде ухвалено рішення

50 мільярдів євро для України: в ЄС розповіли, коли буде ухвалено рішення

13:38 Світ
Критичний момент і план Б: допомога Україні від США під загрозою зриву - The Guardian

Критичний момент і план Б: допомога Україні від США під загрозою зриву - The Guardian

13:28 Світ
Всі головні новини

Останні новини

15:17

Завдяки перевіркам ДАСУ до бюджету повернули 6,4 млрд грн - Басалаєва

15:13

Вийти живими надзвичайно складно: екскомандир "Айдару" розкрив втрати в Авдіївці

14:54

"Не чув менше ста тисяч": Арахамія заговорив про розкриття втрат ЗСУ у війні

14:42

Гороскоп на завтра 27 січня: Близнюкам - непроханий гість, Козорогу - напруга з коханим

14:40

Орбан "дістав" Євросоюз: "друг Путіна" отримає ляпас через Україну - Politico

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:39

Ексдружина Остапчука шукатиме нового коханого на романтичному шоу

14:06

Додають відразу 20 років: візажист назвав популярні помилки в макіяжі

13:57

Церковне свято 27 січня: день, коли витрачати гроші під забороною

13:57

"Немає успіхів у сторін": у ФРН оцінили ситуацію на фронті й дали тривожний прогноз

Реклама
13:50

Російська перешита блогерка назвала Віру Брежнєву ескортницею

13:50

"Ви приколюєтеся": Алхім спробувала виправдатися за скандал у ХмельницькомуВідео

13:38

50 мільярдів євро для України: в ЄС розповіли, коли буде ухвалено рішення

13:28

Критичний момент і план Б: допомога Україні від США під загрозою зриву - The Guardian

13:02

Загроза захоплення Авдіївки: генерал попередив про новий план наступу росіян

12:59

"Показати свідомість": Коля Серга жорстко висловився про мобілізацію блогерів

12:54

ЗСУ пішли вперед на Запоріжжі: вибили окупантів і захопили нові рубежі

12:19

"Україна в НАТО в обмін на Крим і Донбас": у Путіна вибухнули заявою

11:51

Де знаходиться серія паспорта на id карті: нескладна відповідь на загадку

11:44

ЗСУ "покришили" сотні росіян: бригадний генерал розкрив подробиці боїв на півдні

11:35

Джессіка Біл поділилася дивною звичкою в душі

Реклама
11:34

У день падіння Іл-76 мав відбутися один із найбільших обмінів полоненими - ГУРВідео

11:29

Диктатор КНДР Кім Чен Ин може атакувати Південну Корею найближчими місяцями - NYT

11:05

Лише одна людина з 10 впорається: потрібно знайти 5 ягід чорниці серед гори овочів

10:56

Смачніший, ніж м'ясний: простий рецепт пісного грибного борщу від Тетяни Литвинової

10:48

Загроза для Авдіївки: у ЗСУ розповіли про підготовку РФ масованого штурму

10:31

Чому в Польщі не євро: проста відповідь на заплутане запитання

10:30

Біля Авдіївки - 40 тисяч окупантів: РФ посилить штурми міста - ISW

10:23

"Ми допоможемо Україні перемогти": у США розкрили стратегію у війні з Росією

09:46

"Затримки відбиваються на фронті": Данілов про ризики припинення допомоги США Україні

09:40

Падіння Іл-76 під Бєлгородом: США розслідують НП у взаємодії з Україною - Держдеп

09:21

Стоянов підігрів чутки про розлучення з Кухар: видала необережна фраза

09:19

Сили оборони України просунулися на трьох ділянках фронту: у ISW дізналися деталі

08:45

Виплати переселенцям зменшаться: Верещук заявила про вимогу партнерів України

08:23

Північна Корея готова воювати з Південною, але вагається з одної причини – Bloomberg

08:20

Велика Британія закликала подвоїти допомогу Україні

08:10

Допомога США для України під загрозоюПогляд

07:31

РФ тестує реакцію світу: окупанти розширюють застосування хімізброї в Україні – ISW

06:46

"Постраждають люди": у Держдепі попередили про наслідки затягування допомоги Україні

06:10

Чому Туреччина розблокувала вступ Швеції до НАТО?Погляд

05:30

Зав'язуйте вузли та читайте замовляння: як позбутися всіх проблем одним ритуаломВідео

Реклама
04:25

Як почистити навушники, щоб вони звучали як нові: 5 простих кроків

03:37

Путін хоче назавжди відтяпати 18% української землі, але готовий на "поступки" - Bloomberg

03:05

Вдова засновника Playboy Х'ю Хефнера розкрила його останні слова перед смертю

02:05

Ексчоловіка Віри Брежнєвої НАБУ оголосило в розшук

02:02

Француженки кидають перед сном зубчик часнику в унітаз: що це дає

01:37

Якщо США не допомагатимуть Україні у війні, хто їх зможе замінити: відповідь аналітика

00:18

Тоня Матвієнко виставила каблучку покійної мами на аукціон

25 січня, четвер
23:59

"Є шанси вийти з-під впливу Росії": Жданов розповів, чи нападе РФ на Вірменію

23:26

Співачка KOLA вперше показала фото із весілля у Празі: чи є на них наречений

23:17

Чорнявий і пухкенький: як виглядає син путініста Баскова від першого шлюбу

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти