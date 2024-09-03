Дрони вдарили по російській Твері: в РФ скиглять, що під ударом опинився аеродром

У країні-агресорці Росії поскаржилися на чергову атаку в ніч на вівторок, 3 вересня. Вибухи гриміли у Твері, там працювали сили ППО.
Про це повідомляється у пабліках та у російських ЗМІ. Очевидці зазначають, що ціллю удару був військовий аеродром Мігалово.
"Дрони атакували Твер, під ударом, ймовірно, військовий аеродром. Місцеві пабліки повідомляють про атаку БПЛА в районі Мігалово (мікрорайон у Пролетарському районі Твері, – ред.)", – зазначає видання ASTRA.відео дня
Аеродром атакували кілька безпілотників, пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
"Твер під атакою БПЛА. Ціль дронів – аеропорт. Працює ППО... У Твері кілька дронів атакували військовий аеродром Мігалово", – йдеться у повідомленні.
На відео, які були зняті очевидцями, чути постріли та видно спалахи – російські військові намагалися збити безпілотники.
Дивіться відео ударів дронами по Твері:
Вибухи у Росії – останні новини
Раніше повідомлялося, що з’явилися нові деталі масованого удару по Росії, під час якого по РФ летіло понад 150 дронів. В Росії поскаржилися на атаку 158 дронів відразу по декількох регіонах та на масштабну пожежу на Московському нафтопереробному заводі.
1 вересня повідомлялося, що після удару РФ по Харкову на Бєлгород "посипалися" снаряди. Після масованого удару Росії по Харкову в неділю, 1 вересня, у Бєлгороді та околицях прогриміли потужні вибухи. Російські ЗМІ писали про постраждалих. Повідомлялося про прильоти по міській інфраструктурі та житловій забудові.
Нагадаємо, після удару РФ по Києву у Бєлгороді пролунали вибухи. Сили та засоби протиповітряної оборони працювали як у Бєлгороді, так і в районі, заявив губернатор Бєлгородської області.
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