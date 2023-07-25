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Дрони, ракети, БТР Stryker: США оголосять про пакет допомоги для України на $400 млн

Анна Ярославська
25 липня 2023, 07:49 оновлено 25 липня, 07:55
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Зброя надається через особливі повноваження президента США, що дозволяє Пентагону швидко вилучати її з власних запасів та швидко доставляти в Україну.
Джо Байден, Володимир Зеленський, ракети Hydra-70
США оголосять про новий пакет допомоги для України / Колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

У вівторок, 25 липня, Сполучені Штати мають намір оголосити про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі до 400 млн доларів.

Як пише AP з посиланням на джерело в Білому домі, в новий пакет військової допомоги увійдуть різні боєприпаси для систем ППО, розвідувальні безпілотники Hornet, а також бронетранспортери.

Крім того, в пакет включено ракети для HIMARS, систем ППО NASAMS, Stinger і Javelin, авіаційні ракети Hydra-70.

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Офіційні особи також заявили, що США передадуть Україні розвідувальні дрони Hornet, гаубичні артилерійські снаряди та 32 бронетранспортери Stryker, а також обладнання для розмінування, міномети і 28 млн патронів для стрілецької зброї.

Зброя надається через особливі повноваження президента США, що дозволяє Пентагону швидко вилучати її з власних запасів і доставляти в Україну, часто вопрдовж декількох днів.

Що відомо про ракети Hydra 70

Hydra 70 - це некерована авіаційна ракета калібром 70-мм. Її розробили для Військово-морських сил ще в 1940-х роках. Це одна з найпоширеніших у світі систем озброєння для авіації.

Сімейство ракет класу "повітря - поверхня" має кілька варіантів ракетних двигунів та різні варіанти боєголовок. Генеральним підрядником боєприпасів є General Dynamics Armament and Technical Products.

США використовували ракети Hydra 70 у багатьох конфліктах. Зокрема, в ході війни в Кореї, а потім і у В'єтнамі.

Зараз існують три категорії боєголовок і ще більше різних варіантів двигунів і кріплень, з яких ці ракети можна запускати. Найпоширенішим варіантом ракети в армії США є M151 10-Pounder з кілограмовою бойовою частиною. Вона призначена для знищення піхоти ворога.

В цілому, Hydra 70 застосовують для ударів по особовому складу, матеріальних цілях або ж для придушення ворога.

Україна раніше вже отримувала ракети Hydra 70, але не для авіації, а в складі комплексу APKWS II.

Військова допомога Україні

24 липня Міністерство оборони Іспанії відзвітувало про відправку Україні партії гуманітарної та військової допомоги.

З порту Сантандер в напрямку України відправився корабель з вантажем, який, як очікується, буде повністю доставлений ЗСУ на початку серпня.

Іспанія відправила чотири танки Leopard 2A4, десять броньованих автомобілів TOA М-113, десять ваговозів, броньований багатоцільовий автомобіль.

Польща таємно передала Україні близько десяти вертольотів. Офіційно про передачу основного штурмового вертольота країн соцтабору на потреби українських військових Польща попередньо не повідомляла.

Німеччина передала Україні Gepard, Biber і багато обладнання. Федеральний уряд Німеччини повідомив про оновлені дані військової допомоги в Україні, де українські військові захищають землю від російських окупантів.

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