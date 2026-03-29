У Rheinmetall зневажливо відгукнулися про дрони ЗСУ: жорстка відповідь України

Олексій Тесля
29 березня 2026, 09:58
Олександр Камишин відповів на скандальну заяву Арміна Паппергера.
У Німеччині зробили скандальну заяву щодо дронів ЗСУ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

  • В Україні відповіли на заяву генерального директора компанії Rheinmetall
  • Паппергер назвав виробників дронів в Україні "домогосподарками"

В Україні відповіли на заяву генерального директора компанії Rheinmetall AG Арміна Паппергера про українські дрони та виробників цієї зброї.

Скандальна заява пролунала в інтерв'ю Паппергера журналісту Саймону Шустеру для The Atlantic.

"Я запитав головного європейського виробника танків і артилерії, що він думає про дешеві дрони, які знищують усі ці танки й артилерійські установки в Україні. "Це не інновація", — сказав він про українську зброю.

"Це просто гра в LEGO. Ексклюзивне інтерв’ю з Арміном Паппергером, ціна акцій компанії якого Rheinmetall AG зросла в 15 разів з часу російського вторгнення, оскільки європейці скуповують усі танки й артилерію, які він може виготовити, вийшло сьогодні в The Atlantic", — написав Шустер у X у суботу.

Крім того, Паппергер в інтерв'ю назвав виробників дронів в Україні "домогосподарками", які друкують безпілотники на 3D-принтерах.

В Україні відповіли на заяву Rheinmetall

В Україні відреагували на інтерв'ю. Зокрема, радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин, який протиставив оцінкам Паппергера статистику.

"Компанія "Райнметалл" стверджує, що наші "LEGO-дрони" виготовляють "домогосподарки" на своїх кухнях. Гаразд. А тим часом наші "LEGO-дрони" вже знищили понад 11 тисяч російських танків", — написав Камишин у X.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні створять новий рубіж ППО. Росія провела одну з наймасштабніших атак дронами, використавши майже весь свій арсенал і змінивши тактику нанесення ударів, повідомив військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські фахівці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході. На державному рівні залишається заблокованою можливість прямих поставок українських безпілотників за кордон.

Главред писав, що Україна відправила дрони-перехоплювачі для захисту баз США на Близькому Сході. Володимир Зеленський повідомив про відправку українських експертів з безпілотників на Близький Схід.

Про джерело - Rheinmetall AG

Rheinmetall AG - німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Є одним із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. В основному концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння, а також виробництвом комплектуючих для автомобілів. Штаб-квартира концерну розташована в Дюссельдорфі.

