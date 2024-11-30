'Атлас' дві доби у вогні: експерт назвав наслідки удару по важливій нафтобазі РФ

Коротко:
- Нафтобазу "Атлас" у РФ є стратегічним об'єктом для постачання нафтопродуктів, зокрема для армії
- ЗСУ вже двічі завдавали удари по цій базі, третій удар може бути останнім
- Знищення бази спричинить великі логістичні проблеми для Росії
Між Україною та Росією триває обмін ударами дронами, де кожна зі сторін намагається вразити критично важливі об'єкти. Москва, в основному, орієнтується на удари по енергетичній інфраструктурі України, тоді як Київ фокусується на ураженні російської логістики. Так ураження нафтобази "Атлас" в Ростовській області прокоментував військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.
"Це стратегічна база, це федеральний резерв. Це аналог нашого держрезерву. Це великий об'єкт, він є джерелом постачання нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів по різних напрямках. Передусім це південна частина фронту", - пояснив він.
Попович підкреслив, що Сили оборони України вже завдавали ударів по цій базі двічі — влітку та серпні. За його словами, третій удар може стати вирішальним і призвести до остаточного знищення нафтобази "Атлас".
"Якщо третій удар остаточно знищить цю базу (а вона продовжує палати вже другий день, і якщо відбувається це горіння, воно буде поглинати все нові й нові резервуари), то вона випаде з логістичного ланцюжка. Доведеться щось їм вигадувати. А таку велику базу їм не вдасться відразу замінити. Це переорієнтація логістики, це проблеми з постачанням палива. У будь-якому разі це величезні складнощі", - зазначив оглядач.
Удари по нафтобазі "Атлас" - що відомо
Нагадаємо, у ніч на 29 листопада Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області Росії, спричинивши пожежу на об'єкті. "Атлас" є частиною військово-промислового комплексу РФ, який постачає нафтопродукти для армії.
Також нафтобазу "Атлас" атакували дрони у ніч на 28 серпня. Це була вже друга атака на комбінат за серпень 2024 року.
Як повідомляв Главред, тоді пожежа охопила два резервуари з паливом, а чорний дим поширився на 30 км. Супутникові знімки показали пошкодження об'єктів на території нафтобази.
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"Комбінат "Атлас" - що відомо
ФГКУ "Комбінат "Атлас" Росрезерву спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для збройних сил Росії. Нафтобаза забезпечує російські війська на тимчасово окупованій території України.
У серпні 2020 року на базі комбінату проходили спільні навчання Міноборони та Росрезерву в рамках військових навчань "Кавказ-2020".
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