'Атлас' дві доби у вогні: експерт назвав наслідки удару по важливій нафтобазі РФ

Росія атакує енергетичну інфраструктуру України, а Україна фокусується на російській логістиці, розповів Денис Попович.

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Удар по "Атласу" – це стратегічне ураження російської логістики / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Нафтобазу "Атлас" у РФ є стратегічним об'єктом для постачання нафтопродуктів, зокрема для армії

ЗСУ вже двічі завдавали удари по цій базі, третій удар може бути останнім

Знищення бази спричинить великі логістичні проблеми для Росії

Між Україною та Росією триває обмін ударами дронами, де кожна зі сторін намагається вразити критично важливі об'єкти. Москва, в основному, орієнтується на удари по енергетичній інфраструктурі України, тоді як Київ фокусується на ураженні російської логістики. Так ураження нафтобази "Атлас" в Ростовській області прокоментував військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

"Це стратегічна база, це федеральний резерв. Це аналог нашого держрезерву. Це великий об'єкт, він є джерелом постачання нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів по різних напрямках. Передусім це південна частина фронту", - пояснив він.

відео дня

Попович підкреслив, що Сили оборони України вже завдавали ударів по цій базі двічі — влітку та серпні. За його словами, третій удар може стати вирішальним і призвести до остаточного знищення нафтобази "Атлас".

"Якщо третій удар остаточно знищить цю базу (а вона продовжує палати вже другий день, і якщо відбувається це горіння, воно буде поглинати все нові й нові резервуари), то вона випаде з логістичного ланцюжка. Доведеться щось їм вигадувати. А таку велику базу їм не вдасться відразу замінити. Це переорієнтація логістики, це проблеми з постачанням палива. У будь-якому разі це величезні складнощі", - зазначив оглядач.

Атаки по НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по нафтобазі "Атлас" - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області Росії, спричинивши пожежу на об'єкті. "Атлас" є частиною військово-промислового комплексу РФ, який постачає нафтопродукти для армії.

Також нафтобазу "Атлас" атакували дрони у ніч на 28 серпня. Це була вже друга атака на комбінат за серпень 2024 року.

Як повідомляв Главред, тоді пожежа охопила два резервуари з паливом, а чорний дим поширився на 30 км. Супутникові знімки показали пошкодження об'єктів на території нафтобази.

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"Комбінат "Атлас" - що відомо ФГКУ "Комбінат "Атлас" Росрезерву спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для збройних сил Росії. Нафтобаза забезпечує російські війська на тимчасово окупованій території України. У серпні 2020 року на базі комбінату проходили спільні навчання Міноборони та Росрезерву в рамках військових навчань "Кавказ-2020".

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