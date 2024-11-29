Уразили нафтобазу і знищили РЛС: українські військові потужно вдарили по окупантах – деталі

Коротко:
- Сили оборони України потужно вдарили по окупантах
- Була уражена нафтобаза в РФ і знищена радіолокаційна станція на окупованих територіях
Сили оборони України у ніч на п’ятницю, 29 листопада, завдали удару по нафтобазі в Ростовській області країни-агресорки Росії, а також знищили радіолокаційну станцію російських окупантів.
Про це розповіли у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що було завдано удару по нафтобазі "Атлас", що розташована в Ростовській області РФ.
"В результаті ураження виникла пожежа на території об’єкту, фіксується щонайменше два осередки займання. Слід зазначити, що влітку цього року вказана нафтобаза уже зазнавала атаки Сил оборони", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі розповіли, що "Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для російської армії.
Також українські воїни знищили ворожу радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту "Бук-М3".
"У межах виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту "Бук-М3" російських загарбників. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області", – зазначили у Генштабі.
Там додали, що завдання було виконане підрозділами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Дивіться відео наслідків удару по нафтобазі в Ростовській області РФ:
Дивіться відео наслідків удару по нафтобазі в Ростовській області РФ:
Вибухи і пожежі в Росії та на окупованих територіях – останні новини
Вранці 29 жовтня повідомлялося, що на Ростовщині після атаки дронів палає нафтобаза. Спалахнула масована пожежа на нафтобазі в передмісті міста Каменськ-Шахтинський. Місцева влада скаржиться на масовану атаку дронів.
Також повідомлялося, що розвідники знищили ворожий РЛС "Зоопарк" вартістю мільярд гривень. Для проведення операції було використано чотири далекобійні FPV-дрони за 100 тисяч гривень кожен.
Раніше Главред повідомляв, що у ніч на 25 листопада були атаковані три області РФ – українські військові масштабно вдарили по важливих об’єктах в Росії. Була успішно уражена нафтобаза в Калузькій області країни-агресорки РФ. Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.
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"Комбінат "Атлас" - що відомо
ФГКУ "Комбінат "Атлас" Росрезерву спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для збройних сил Росії. Нафтобаза забезпечує російські війська на тимчасово окупованій території України.
У серпні 2020 року на базі комбінату проходили спільні навчання Міноборони та Росрезерву в рамках військових навчань "Кавказ-2020".
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