glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Боротьба зі смертоносними безпілотниками: Британія виділяє Україні потужну допомогу

13 грудня 2022, 17:22
Військової допомоги для України від Британії було узгоджено на 50 млн фунтів стерлінгів.
Україна, Британія, Іран
Україна, Британія, Іран / МЗС України, Reuters

Британія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України.

Як повідомляє в Twitter Міністерство закордонних справ Британії, розмір допомоги схвалений у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів.

Українські військові отримають у своє розпорядження 125 зенітних гармат і пристрої для протидії дронам-камікадзе.

"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат і технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, в тому числі десятки радарів і засобів радіоелектронної боротьби з дронами", - йдеться в повідомленні міністерства.

Військова допомога Україні

У США погодили оборонний бюджет на 2023 рік у розмірі 858 млрд доларів. З них 800 млн доларів виділили на військову допомогу Україні.

Як йдеться в заяві на сайті Комітету Палати представників у справах збройних сил, обидві палати Конгресу США схвалили проект.

Раніше Міноборони США укладе контракт на $1,2 млрд з компанією Raytheon Technologies Co на шість національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), які будуть поставлені Україні. Всього Пентагон схвалив відправку восьми таких систем української армії.

Читайте також:

війна в Україні Британия війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:45

Секретна місія в Україні: британські морпіхи проводили "непомітні операції" - The Times

17:28

"Ситуація плачевна": полковник ЗСУ назвав причину ракетного дефіциту у РФВідео

17:22

Боротьба зі смертоносними безпілотниками: Британія виділяє Україні потужну допомогуВідео

17:00

Путін скоро заговорить, а Захід боїться розкриття домовленостей про продаж Криму в 2014-му - СвітанВідео

16:50

"Треба єдиний український кулак": військовий розповів, коли закінчиться війнаВідео

Реклама
16:49

В ЄС "уламали" Угорщину: Україна отримає пакет допомоги на 18 млрд євроВідео

16:44

Росія почала активно використовувати іранські дрони: експерт розповів про небезпекуВідео

16:43

Анна Кошмал показала компромат на Аліну Паш: "12 років тому. Дівчата, вибачте"

16:27

Прикмети на 14 грудня: які 3 речі не можна робити, щоб в сім'ю не залучити бідиВідео

16:15

Загроза вторгнення: Білорусь перекидає свої війська до кордонів, в Україні вже відповілиВідео

16:12

Історик пояснила, чим схожі путінський і сталінський режими

16:08

Потужний вибух і автоматна стрілянина: в окупованому Мелітополі паніка після "бавовни"Відео

16:04

"Навесні 2023 року Україна завершить війну у кордонах 1991-го": експерт назвав 2 сценарії подальших подійВідео

16:01

Вибухи на авіабазах РФ: експерт назвав несподівану проблему для авіації окупантівВідео

15:40

Вся Україна червона: Росія перекидає свої МІГ з ракетами в БілорусьВідео

15:40

Навіщо потрібно класти кубики льоду на килим: ефективний лайфхак, відомий небагатьом

15:28

Арестович спрогнозував, по яких об'єктах в Україні РФ може вдарити ядерною зброєюВідео

15:23

В Україну несуться сильні морози і хуртовини: синоптики назвали датиВідео

15:13

Кримський міст - велика проблема для України: Світан розповів, коли треба знищити естакадуВідео

15:08

"Ти не один": учасники проєкту DOROFEEVA, KAZKA, Сенічкін розповіли про сімейні різдвяні традиції

Реклама
14:48

3 неперевершених рецепта бутербродів на Новий рік 2023: ефектна закуска, яку оцінить КроликВідео

14:24

Стан невиліковно хворого Брюса Вілліса постійно погіршується - ЗМІВідео

14:21

Меган Маркл показала образливу пантоміму про королеву Єлизавету IIВідео

13:50

Українці за ядерний статус, вступ до НАТО та проти діалогу з Росією - опитуванняВідео

13:47

"ЗСУ переможе": хлопчик приніс бійцям Одеської ТРО душевну записку і 500 гривеньВідео

13:23

Федоров підтримав реформу містобудування: дозволить прибрати чиновників від ухвалення рішень

13:20

Гороскоп на завтра 14 грудня 2022: Тельцям - плани, що звалилися, а Левам - лідерство

13:19

Блекаут в Україні та поразка Європи: Зеленський назвав мету енергетичного терору РФВідео

13:15

Доставка з Китаю та допомога ЗСУ: Meest China - підсумки року новости компании

12:53

Маневри військ РФ та звільнення ЗСУ Запорізької області: Світан пояснив, що відбуваєтьсяВідео

12:44

"Не може бути мови": у Путіна скуйовдилися щодо пропозиції Зеленського про виведення військ РФВідео

12:38

У новому хіті Netflix знайшли відсилання до "валізки з фекаліями" диктатора ПутінаВідео

12:16

ЗСУ вдарили двома Нептунами: нові деталі знищення флагмана ЧФ крейсера МоскваВідео

11:46

Пентагон і НАТО готові давати Україні більше зброї, а от до західних політиків є питання – СвітанВідео

11:42

Експерт спрогнозував, де в Росії Україні найкраще завдавати удариВідео

11:41

"Бавовна" в штабах і казармах РФ: сотні вагнерівців знищили ще до фронту - ГайдайВідео

11:36

Додаткові 100 МВт-год: в Україні на максимальну потужність запустили 9 енергоблоків АЕСВідео

11:27

Павло Зібров повторив вірусний танець Уенздей: "Закриваємо тренд, краще вже не буде!"Відео

10:52

"Шкодую, що колись співпрацювала": Дорофєєва покаялася за роботу на російському ринкуВідео

10:47

Гігантська воронка і розкурочена техніка: деталі прильоту у військову частину під БрянськомВідео

Реклама
10:40

Зауваження НАЗК до містобудівної реформи враховано – Новіков

10:33

Путін боягузливо відмінив щорічну пресконференцію: у розвідці Британії назвали причинуВідео

10:18

Вибухи в Енгельсі: експерт назвав число здатних атакувати Україну бомбардувальників РФВідео

10:12

День апостола Андрія Первозванного - барвисті листівки та щирі вітання на 13 грудняФото

10:07

День Андрія Первозванного 2022: що не можна робити в свято

09:51

"Очікувати обстріл треба завжди": речник Повітряних сил пояснив ситуацію з новими ракетними ударамиВідео

09:46

Російська бомба вбила за кілька метрів від дому: на Сумщині загинув 15-річний підлітокВідео

09:42

Був зі Швеції і рятував бійців ЗСУ: на фронті загинув медик-доброволець Ніко

09:39

Горять казарми після потужних вибухів: у Брянській області паніка через ракетний ударВідео

09:26

"До перемоги буду президентом, далі хочу пива і на море": Зеленський розповів про плани після війниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти