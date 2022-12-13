Боротьба зі смертоносними безпілотниками: Британія виділяє Україні потужну допомогу

Британія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України.
Як повідомляє в Twitter Міністерство закордонних справ Британії, розмір допомоги схвалений у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів.
Українські військові отримають у своє розпорядження 125 зенітних гармат і пристрої для протидії дронам-камікадзе.
"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат і технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, в тому числі десятки радарів і засобів радіоелектронної боротьби з дронами", - йдеться в повідомленні міністерства.
Військова допомога Україні
У США погодили оборонний бюджет на 2023 рік у розмірі 858 млрд доларів. З них 800 млн доларів виділили на військову допомогу Україні.
Як йдеться в заяві на сайті Комітету Палати представників у справах збройних сил, обидві палати Конгресу США схвалили проект.
Раніше Міноборони США укладе контракт на $1,2 млрд з компанією Raytheon Technologies Co на шість національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), які будуть поставлені Україні. Всього Пентагон схвалив відправку восьми таких систем української армії.
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