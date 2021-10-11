УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

США та РФ будують плани щодо Донбасу: ЗМІ дізналися про перезапуск діалогу відносно України

11 октября 2021, 17:04

Консультації Росії і США щодо Донбасу були припинені у 2019 році ще до завершення президентської каденції Трампа.

Нуланд
Вікторія Нуланд у Москві проведе перемовини із заступником голови АП РФ Дмитром Козаком - ЗМІ / Reuters

Сполучені Штати Америки та Росія можуть обговорити можливість відновлення двосторонніх консультацій щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Це питання планують обговорити під час візиту заступниці Державного секретаря США Вікторії Нуланд до Москви.

Як повідомляє російське агентство Інтерфакс з посиланням на джерело, близьке до організації візиту Нуланд до Росії, сторони зацікавлені у відновленні консультаційного формату Вашингтона і Москви щодо Донбасу, який працював до 2019 року.Читайте такжеП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

"На полях триденних перемовин існує зацікавленість сторін в обговоренні параметрів відновлення російсько-американських консультацій з врегулювання на сході України", - підкреслюється в повідомленні.

Консультації США і РФ щодо Донбасу

Додамо, консультації щодо Донбасу у форматі Росія – США проходили до 2019 року. Офіційний Вашингтон в різні періоди представляли помічниця держсекретаря Вікторія Нуланд, а також спеціальний представник Держдепу щодо України Курт Волкер. З російської сторони у перемовинах брав участь помічник президента РФ Владислав Сурков. Однак перед завершенням президентської каденції Дональда Трампа перемовний формат вирішили призупинити.

США готові до перемовин щодо Донбасу

Нагадаємо, 10 вересня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Штати готові брати участь у перемовинах щодо Донбасу як в нормандському форматі, так і в рамках інших форматів. Вашингтон підключиться до процесу у той момент, коли побачить можливість врегулювання конфлікту.

Реклама

Дивіться відео ТСН - США готові допомогти Україні завершити війну

Візит Нуланд до Москви

Вікторія Нуланд відвідає Москву 11-13 жовтня. Програма візиту включає зустрічі з керівництвом МЗС Росії, а також заступником глави російської адміністрації президента Дмитром Козаком, якого називають "куратором питання Донбасу від Кремля".

Перемовини щодо Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ продовжує роботу над організацією зустрічі президентів Зеленського і Путіна. Український гарант має намір вести дискусію з позиції сили і ставить перед собою завдання обговорення припинення військового конфлікту на Донбасі, а також повернення окупованих ОРДЛО і Криму.

Російське видання Комерсант опублікувало "плани Кремля" щодо перегомовного порядку денного Путіна і Зеленського. Документ з 12 пунктів нібито було передано Києву. У переліку немає питань про звільнення Криму, а війна на Донбасі згадується тільки одного разу.

viber
новини Росії новини США Дмитро Козак Вікторія Нуланд новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «США та РФ будують плани щодо Донбасу: ЗМІ дізналися про перезапуск діалогу відносно України». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Надя Дорофєєва в напівпрозорих трусах викликала подив у шанувальниківНадя Дорофєєва в напівпрозорих трусах викликала подив у шанувальників У моду повернулися ефектні светри та пальта з принтом гусяча лапка, які завоюють серця всіхУ моду повернулися ефектні светри та пальта з принтом гусяча лапка, які завоюють серця всіх Схоже, кум все-таки відправиться топтати зонуСхоже, кум все-таки відправиться топтати зону Гороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунокГороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунок Наслідки Північного потоку-2:чому газ і дизель на АЗС все ще коштують так дорогоНаслідки Північного потоку-2:чому газ і дизель на АЗС все ще коштують так дорого

Последние новости

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

Реклама
16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

Реклама
15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

Реклама
12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

11:41

У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах і обкрадала їх Видео

11:19

Поляков не був випадковим пасажиром: в МВС розкрили деталі розслідування смерті нардепа

10:55

Малюка відкинуло на кілька метрів: на Прикарпатті копи збили на "зебрі" жінку з дитиною Видео

10:53

Платіжки за газ: українці скаржаться на "космічні" суми Видео

10:09

Масштабна пожежа в центрі Києва: горів багатоквартирний будинок, мешканців евакуювали

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять