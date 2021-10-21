Повернення Криму з Донбасом - головне завдання: Київ веде перемовини з США про боротьбу з РФ

Україна ставить перед собою завдання відновлення територіальної цілісності держави - Маркарова / УНІАН

Київ веде перемовини з Вашингтоном про участь США у перемовинах щодо Донбасу у рамках Мінського процесу або нормандського формату. Україна ставить перед собою завдання повернення окупованих РФ територій і відновлення територіальної цілісності держави. Боротьба з агресією Москви повинна показати, чи працює міжнародне право, яке порушила Росія. Про це заявила посол України у Штатах Оксана Маркарова.

У коментарі ICTV вона розповіла про те, що Київ прагне до підключення Вашингтона до перемовин щодо Донбасу. Для України, як і раніше, залишається актуальним питання відновлення територіальної цілісності і суверенітету держави.читайте такожП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

За її словами, ініціативи країн, які можуть допомогти Києву вирішити проблему з Росії, будуть сприйняті позитивно. Боротьба з російською агресією повинна показати, чи працює міжнародне право, оскільки ситуація, що склалася, є проблемою не тільки захисту України.

"Ми дуже хотіли б залучення Сполучених Штатів як активного учасника у перемовинах в будь-яких форматах. Ми це активно обговорюємо, оскільки питання відновлення територіальної цілісності і питання повернення наших територій є ключовим. Тому ми хотіли б вітати ті країни, які можуть допомогти нам прискорити цей процес", - підкреслила Оксана Маркарова.

Участь США у перемовинах щодо Донбасу

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд 10 вересня заявила, що Вашингтон готовий взяти участь у перемовинах щодо Донбасу в рамках нормандського або інших можливих форматів. Американська держава приєднається до діалогу, коли побачить реальні шанси врегулювання російсько-українського конфлікту.

Як вважає колишній посол США в Україні Джон Гербст, війна на Донбасі не завершиться допоки, доки в Кремлі вважатимуть, що можуть здобути перемогу в конфлікті. На його думку, перемовини стануть продуктивними тільки за участі в даному процесі Вашингтона.

У США за підсумками зустрічі заступника держсекретаря Нуланд із заступником голови АП РФ Козаком підкреслили, що Вашингтон підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Штати назвали Росію єдиною перешкодою на шляху врегулювання конфлікту на Донбасі дипломатичним шляхом і не підтвердили заяву Козака про нібито згоду Нуланд з тезами про "особливий статус" і "автономію" ОРДЛО.