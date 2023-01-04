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"До трибуналу він точно не доживе": експерт розповів, як помре російський диктатор Путін

4 січня 2023, 03:30
Є різні сценарії, за яких може виникнути пряма загроза життю російського диктатора. І Путін це чудово розуміє.
'До трибуналу він точно не доживе': експерт розповів, як помре російський диктатор Путін
Експерт розповів про неминучу ліквідацію Путіна / kremlin.ru

Російському диктатору Володимиру Путіну байдуже, що про нього думають на Заході. Путін вже повністю втратив своє обличчя. Наразі у глави Кремля є інше завдання – зберегти своє життя. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

"Перед ким зберігати обличчя? В очах Європи? Будь-який нормальний європеєць вже розуміє, що Путін – це міжнародний злочинець та терорист №1, який має бути засуджений до довічного ув'язнення", - сказав журналіст в ефірі 24 каналу.

Як зазначив Яковенко, Путін вже не переймається тим, аби зберегти свою репутацію. Принаймні для західної суспільної думки.

"Для Путіна зараз реальна проблема – зберегти життя і владу, що фактично одне і те ж. Саме це є головним завданням диктатора", - зауважив російський опозиціонер.

За його словами, є різні сценарії, за яких може виникнути пряма загроза життю російського диктатора. І Путін це чудово розуміє. Один з головних сценаріїв пов'язаний з програшем Росії у війні проти України.

Яковенко пояснив, що чим далі, тим більше зростатиме кількість російських військових, які загинули в Україні. Вже зараз у Росії почали цілу кампанію, аби знайти винних у смерті сотень мобілізованих у Макіївці на Донеччині. Журналіст припустив, що провину за інцидент повісять на когось з генералів.

"Це тільки початок. Це буде основним сюжетом 2023 року. Мобілізовані і надалі прибуватимуть на фронт у великій кількості і будуть розміщуватися компактними групами. Їх будуть знищувати", - сказав Яковенко.

Він додав, що такі випадки спричинять істерику навіть в "ура-патріотичних" російських ЗМІ та телеграм-каналах.

"Відповідальними й далі робитимуть генералів. У результаті наростатиме спротив серед військових. Тріщина між армією і кремлівською владою посилюватиметься і стане загрозою для влади Путіна", - сказав журналіст.

Він наголосив, що якщо силовики припинять підтримувати владу, то режим російського диктатора впаде. Російський опозиціонер зауважив, що у такому разі теперішньому очільнику Кремля не світить нічого хорошого.

"Коли Путін втратить владу, ймовірно, він втратить і життя. Вірогідність того, що його відправлять на "почесну" пенсію, дорівнює нулю", - зазначив Яковенко.

Журналіст додав, що ймовірний наступник диктатора спише всі проблеми на свого попередника. Відтак, Путіна відправлять під трибунал.

"Однак до трибуналу він точно не доживе, тому що нікому не потрібен Путін, який говоритиме на суді. Швидше за все, його просто знищать", - припустив він.

Путіна можуть ліквідувати

Нещодавно генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що спецслужби США теоретично здатні ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна, як це вони зробили з лідером "Аль-Каїди" Айманом аз-Завахірі. Він зазначив, що ліквідація підтверджує "безмежні можливості спецслужб США".

Нагадаємо, російський політик і громадський діяч Геннадій Гудков вважає, що оточення російського диктатора Володимира Путіна може усунути його за підсумками військових поразок Росії в Україні.

Раніше Христо Грозєв розповів, що російські олігархи стверджують, що Володимир Путін хворий. Найбагатші люди Росії бажають смерті президенту РФ.

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