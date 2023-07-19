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До Білорусі завезли шосту колону "вагнерівців": що відомо

Юлія Куришко
19 липня 2023, 10:07 оновлено 19 липня, 11:19
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Остання колона "вагнерівців" до Білорусі налічувала близько 120 машин.
До Білорусі завезли шосту колону 'вагнерівців': що відомо
У Білорусь завезли шосту колону "вагнерівців" / колаж: Главред, фото: Telegram Пригожина, іноземні ЗМІ

До Білорусі у ніч проти 19 липня прибула ще одна колона з найманцями ПВК "Вагнер". Відомо, що колона налічувала близько 120 машин.

"Колона вже на трасі М5 і зараз проїхала Йосиповичі. Вона розтягнулася на 5-10 км, і розбита, умовно, на дві великі частини. Рухається у супроводі ДАІ РБ", - про це повідомляє Беларускі Гаюн у Telegram.

Раніше Беларускі Гаюн писав, що колони ПВК "Вагнер" почали прибувати до Білорусі від 11 липня, до цього в країні перебувало приблизно 200 найманців.

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Від 11 липня по 18 липня до Білорусі прибуло щонайменше п’ять колон "вагнерівців" - це близько 382-400 машин. Кількість найманців Євгена Пригожина, за інформацією групи, вже становить 2000-2500 осіб.

"Вагнерівці" у Білорусі

Нагадаємо, що в Україні попередили про загрозу та розповіли про те, що величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі. Спікер Держприкордонслужби Андрія Демченко зазначив, що не виключається, що Білорусь може використовувати їх для провокацій.

У Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників ПВК Вагнера. До Білорусі перекинули найманців ПВК Вагнера. Зараз прикордонники відстежують ситуацію для фіксації місця дислокації, кількості та завдання найманців.

Лукашенко заявив, що "вагнерівців" у Білорусі немає. У разі розміщення "вагнерівців" на території Білорусі вони можуть бути "задіяні для оборони країни", вважає білоруський диктатор.

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війна в Україні Білорусь Євген Пригожин ПВК Вагнер
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