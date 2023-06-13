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Лукашенко зізнався, що переніс хворобу на ногах: "Бігав, стрибав, у хокей грав"

Альона Вороніна
13 червня 2023, 15:42 оновлено 13 червня, 15:42
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При цьому білоруський диктатор, за його словами, нібито усвідомив, що не варто було переносити захворювання на ногах, адже йому довго довелося відновлюватися.
Александр Лукашенко
Лукашенко зізнався, що переніс хворобу на ногах/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що він перехворів, але переніс хворобу на ногах. При цьому чутки про те, що він був у "критичному стані", білоруський диктатор спростовує.

За його словами, інформація про поганий стан його здоров’я була нібито вигадкою. Але при цьому він каже, начебто зрозумів, що краще не переносити хвороби на ногах, адже потім довго доводиться відновлюватися. Про це Лукашенко сказав під час візиту на одне з білоруських військових підприємств, повідомляє БЕЛТА.

"Все, що було написано, – це моторошна неправда. Просто мені довелося переносити все це на ногах. На ногах краще хворобу не переносити. Усе це брехня. Я був на ногах, бігав, стрибав, навіть у хокей грав. Але я зрозумів, що на ногах краще не переносити, тому що довго відновлюватимешся. Як у мене і було", – розповів самопроголошений білоруський президент.

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При цьому він пояснив, що переніс раніше аденовірус.

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко із посиланням на джерела зазначає, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, ймовірно, сильна вірусна інфекція. Анонімні джерела в Народному антикризовому управлінні розповіли, що конкретний діагноз Лукашенка – інфекційно-алергічний міокардит.

Проте пізніше Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я і заявив, що "вмирати не збирається". Білоруський диктатор сказав, що останнім часом він буцімто мав дуже щільний графік, і з цієї причини часу проходити лікування у нього, мовляв, не було.

Колишній білоруський військовий офіцер, політик і громадський діяч Сергій Бульба зазначав, що Лукашенко має запущену хронічну хворобу. Його не прооперували тоді, коли це було потрібно, тому з’явилося весняне загострення. Але ця хвороба не смертельна.

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