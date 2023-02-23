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Дипломат пояснив, яка спільна позиція Заходу з приводу майбутнього Росії

23 лютого 2023, 01:35
Як говорить авторитетний дипломат Володимир Огризко, у країн Заходу, на жаль, поки немає консенсусу з приводу майбутнього країни-агресора, Росії.
Росія, Огризко
Яка спільна позиція Заходу з приводу майбутнього Росії-оцінка дипломата / колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

На Заході поки ще не визначилися, як чинити з Росією і росіянами після того, як путінський режим буде демонтований. Про це в інтерв'ю Главреду заявив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Не очевидно, з ким мати справу на цих дійсно неосяжних землях. Адже там немає людей, з якими можна було б вже зараз починати роботу з визначення перспектив тих чи інших територій. Ця тема була проспана нашими західними колегами, і тільки зараз вони починають потроху до неї підбиратися", ‒ сказав він.

На думку Огризка, контакти західних чиновників з російськими опозиціонерами не приведуть до якогось відчутного результату.

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"У Мюнхен був запрошений десяток російських опозиціонерів. Це свідчення того, що ці люди вже не хочуть мати нічого спільного з путінським режимом. Але який режим буде після цього, вони не знають. У світі думають, що, говорячи з цими людьми, вони говорять про майбутнє Росії, але це величезна помилка, тому що насправді ці люди представляють лише самих себе. Серед росіян всього 2% (це в межах статистичної похибки) тих, хто бачить в західних цінностях перспективу для себе. Натомість 60% росіян вважають, що західні цінності їм не потрібні.Тому пошук партнерів для майбутніх переговорів з Росією – це серйозна тема. І відповіді на це питання на Заході немає", ‒ сказав він.

Крім того, Огризко вважає, що на Заході немає чіткого розуміння, як розв'язати питання російського ядерного потенціалу.

"Плюс додайте до цього ще й питання ядерної зброї – що з нею робити, як про це домовлятися, з ким, як зробити так, щоб не було загрози її несанкціонованого використання. Ці питання дійсно важливі, це не теорія, а практика, але на ці питання у наших західних партнерів відповіді немає", ‒ підсумував він.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни-Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

До того повідомлялося, що петицію на платформі Avaaz про створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме російську військову агресію проти України та притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і його поплічників підписали вже понад 1,8 мільйона осіб.

Інші новини:

Володимир Огризко війна Росії та України розпад Росії
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