"Усі імперії розпадаються": експерт оцінив сценарій розвалу Росії після війни в Україні

Росія може розвалитися внаслідок війни в Україні / УНІАН, facebook.com

Розпад Росії як наслідок війни напряму залежить від дій України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Усі імперії розпадаються — питання у тому, коли. Безумовно, зараз усе залежить від нас. Я сподіваюся, що ми будемо здатні нанести військову поразку Росії в Україні і нам вдасться, принаймні, в цій частині війни звільнити ті території, які були захоплені після 24 лютого", - сказав Хара.

При цьому експерт сумнівається, що у України найближчим часом буде достатньо сил для того, щоб звільнити Донецьк чи Луганськ і, тим паче, АР Крим. Однак навіть звільнення територій, захоплених після 24 лютого, матиме наслідки для РФ.

"Якщо ми звільнимо південь найближчими тижнями, це буде дуже потужним ударом по путінській системі. Генерали-яструби у його оточенні вже кажуть, що потрібна загальна мобілізація, щоб закидати Україну "гарматним м’ясом". Критикують його і помірковані, які бачать, що зникла салямі і, фактично, немає можливості подорожувати світом, а також є велика кількість інших незручностей. Однак для більшості росіян це все нічого не варте — вони не мали такої можливості до 2014р., попри усі нафто- і газодолари. Бо Росія — це мафіозна структура, тобто клептократична компанія, яка тримає і висмоктує ресурси зі своєї території", - зазначає Хара.

За словами експерта, зараз представники етнічних меншин, яких РФ відправляє на війну в Україні, вже відчувають, що їх використовує система. Через що негативні настрої у російському суспільстві зростатимуть. Зокрема, серед інтелектуальної еліти малих народів, яка намагається зберегти ідентичність, мову, культуру, і саме вона може стати провідниками незадоволення центром.

"Я не думаю, що це буде якесь збройне протистояння, але якісь протести точно можуть бути. Та вони не будуть пов’язані з війною в Україні, бо ми для них є ворогами — такий імідж українців з 2014 року зростав по висхідній і якогось співчуття чи розуміння того, що росіяни прийшли в Україну як загарбники і вбивці, не слід очікувати", - вважає Хара.

У той же час, на думку експерта, розпад Росії навряд чи прискорить відсторонення Володимира Путіна від влади. Перш за все тому, що імовірність того, що Путіна можуть усунути від керівництва Росією, вкрай мала.

Адже Путін за роки перебування при владі створив систему, яка його максимально убезпечила.

"Я не вірю, що Путіна приберуть. Та якщо з ним щось станеться, буде певний період, коли "башти Кремля" намагатимуться взяти під контроль владу. Нам складно оцінити цю динаміку, чи легко буде комусь одному (скоріше за все, представнику спецслужб) взяти все під контроль і фізично знищити конкурентів, чи процес протистояння буде більш тривалим. Але від цього залежить інша динаміка, бо Путін як символ і гарантія системи, яку він створював 20 років, вже не буде існувати як противага. Відповідно тоді регіональні царьки, такі як Кадиров, будуть дивитися на те, щоб відхопити собі щось більше. Можливо, він навіть буде дурним настільки, щоб спробувати вийти на національний рівень, адже можливості його тік-ток армії спрямовані саме на це — показати свою важливість", - говорить Хара.

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