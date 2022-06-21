"Це тобі замість вілли в Майамі": ганебно вигнаного з США сина Медведєва прилаштували в РФ

Вигнаного з США сина Медведєва прибудували в РФ / скріншот

Син заступника Голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва після вигнання з США вступив в партію "Єдина Росія".

27-річному нащадку російського політика довелося повернутися на батьківщину після того, як США відкликали його візу. Медведєв-молодший довгий час жив у Каліфорнії. У ЗМІ навіть були повідомлення, що у нього вже громадянство США.

Але тепер він обкрадатиме росіян у складі політпартії"Єдина Росія".

Ця новина знатно повеселилася мережу.

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Нагадаємо, раніше голова Мюнхенської конференції Крістоф Хойсген прямо назвав другого президента Росії (2008-2012), заступника секретаря Радбезу РФ Дмитра Медведєва, "клоуном". Дипломат вибачився за те, що йому довелося сказати це публічно і безпосередньо.

Також повідомлялося, що Медведєв вибухнув новою заявою. Цього разу він сказав, що Україну, мовляв, приймуть в ЄС"в середині століття". Причому до цього моменту, мовляв, Євросоюз може і зовсім "зникнути".

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