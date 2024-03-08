'Нікому не вдалось': Зеленський розраховує на Ердогана у звільненні кримських татар

Наразі ніхто не зміг забезпечити повернення кримських татар з полону Росії, тому президент України вірить в сили турецького колеги.

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Зеленський передав список українських полонених Ердогану/ Колаж: Главред, фото: Офис президента, УНІАН

У четвер, 8 березня, президент України Володимир Зеленський передав турецькому колезі Реджепу Тайїпу Ердогану список українських полонених, серед яких кримські татари. Зеленський сподівається, що Ердогану вдасться звільнити з російського полону кримських татар. Про це заявив глава України заявив під час спільної пресконференції з президентом Туреччини.

"Я передав сьогодні список наших громадян України, зокрема, кримських татар, які були репресовані Росією на окупованій території України та утримуються у російських тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких, нелюдських умовах. Маємо звільнити їх усіх – і воїнів, і цивільних, і хто був захоплений у полон при захисті свого народу, і хто зазнає російських репресій тільки через те, ким він чи вона є", - сказав президент.

За його словами, наразі ніхто не зміг забезпечити повернення кримських татар з полону Росії. До повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернули лише кілька людей, однак більшість досі залишається в тюрмах і таборах.

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Зеленський підкреслив, що не бачить у жодного лідера можливості повернути кримських татар з полону, тому розраховує на на турецького колегу Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Я сьогодні прибув (до Туреччини - ред.) з оновленим списком і це біль, що він оновлюється, що їх стає в списку більше. На жаль, вони не повертаються додому. Тут я розраховую на президента Ердогана. Я впевнений, що він зможе це зробити, принаймні спробує", - наголосив президент України.

Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган? Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

Візит Зеленського до Туреччини

Як повідомляв Главред, у четвер, 8 березня, в Офісі президента підтвердили, що президент України відправляється до Туреччини, де зустрінеться з лідером країни Реджепом Ердоганом. Зустріч призначена обговоренню безпеки в Чорному морі, мирних ініціатив, співпраці в обороні та звільненню полонених.

На зустрічі Ердоган висловив бажання провести мирний саміт з російським диктатором Путіним та президентом України Зеленським. Зеленський рішуче відповів, що Росії немає місця на цьому саміті.

"Ми не бачимо, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат - справедливий мир для України. Тому спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть залучати представників Росії, які захочуть справедливого миру", - сказав Зеленський.

Туреччина вже не вперше намагається відновити мирні переговори між Росією та Україною. 28 лютого турецький президент заявляв, про бажання посадити Зеленського з Путіним за стіл переговорів у Стамбулі.

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