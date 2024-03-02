У РФ підірвали підстанцію біля оборонних заводів: у ГУР зробили важливу заяву

Вибух стався на підстанції "Калінінська" в Єкатеринбурзі.

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Вибух у Єкатеринбурзі / Скриншот

Вибухи на інфраструктурних об'єктах у Росії - це відповідальність російської влади, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Таким чином в ефірі інформаційного марафону він прокоментував вибух у Єкатеринбурзі на підстанції, яка живить оборонні заводи країни-агресора.

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"У них триває деградація інфраструктури. Те, що вибухає в Росії - це відповідальність влади Росії", - сказав представник ГУР.

При цьому він звернув увагу на те, що серед росіян також є "небайдужі громадяни".

"На території Росії є дійсно небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять усе можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше єдиним законним способом від кривавого путінського режиму", - додав Юсов.

Що відомо про вибух у Єкатеринбурзі

У ніч на 2 березня потужний вибух прогримів у російському Єкатеринбурзі.

У Мережі повідомляли про гучний вибух і спалах. Державні російські ЗМІ писали, що нібито вибух стався на Шефській вулиці поблизу підстанції "Калінінська".

При цьому в Мережі пишуть, що біля підстанції виявили саморобний вибуховий пристрій.

Зазначається також, що підстанція дає електроенергію для трьох російських оборонних заводів. Інші Telegram-канали пишуть, що заводи, які живлять електропідстанцію, працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше в Бєлгородській області РФ унаслідок вибухів сталися кілька сильних пожеж у населеному пункті Шебекіно. У місті внаслідок влучання снарядів майже 15 тисяч осіб було відключено від електроенергії.

Раніше потужні вибухи поблизу Бєлгорода. Одразу після них у місцевих жителів різко зникла електроенергія. Також у мережі повідомляли про пожежу, було видно великий стовп диму.

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