У РФ підірвали підстанцію біля оборонних заводів: у ГУР зробили важливу заяву

Вибухи на інфраструктурних об'єктах у Росії - це відповідальність російської влади, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Таким чином в ефірі інформаційного марафону він прокоментував вибух у Єкатеринбурзі на підстанції, яка живить оборонні заводи країни-агресора.
"У них триває деградація інфраструктури. Те, що вибухає в Росії - це відповідальність влади Росії", - сказав представник ГУР.
При цьому він звернув увагу на те, що серед росіян також є "небайдужі громадяни".
"На території Росії є дійсно небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять усе можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше єдиним законним способом від кривавого путінського режиму", - додав Юсов.
Що відомо про вибух у Єкатеринбурзі
У ніч на 2 березня потужний вибух прогримів у російському Єкатеринбурзі.
У Мережі повідомляли про гучний вибух і спалах. Державні російські ЗМІ писали, що нібито вибух стався на Шефській вулиці поблизу підстанції "Калінінська".
При цьому в Мережі пишуть, що біля підстанції виявили саморобний вибуховий пристрій.
Зазначається також, що підстанція дає електроенергію для трьох російських оборонних заводів. Інші Telegram-канали пишуть, що заводи, які живлять електропідстанцію, працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.
Хто такий Андрій Юсов
Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, раніше в Бєлгородській області РФ унаслідок вибухів сталися кілька сильних пожеж у населеному пункті Шебекіно. У місті внаслідок влучання снарядів майже 15 тисяч осіб було відключено від електроенергії.
Раніше потужні вибухи поблизу Бєлгорода. Одразу після них у місцевих жителів різко зникла електроенергія. Також у мережі повідомляли про пожежу, було видно великий стовп диму.
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