У 2014 році людям на Майдані в чай підмішували наркотики: божевільний актор з "універу" видав маячню на росТБ

Тепер не тільки наколоті апельсини і американські валянки. "Кузя" з "універу" несе маячню про наркотики в чаї під час Революції Гідності.

Божевільний актор Гогунський з "Універу" видав маячню на росТБ / скріншот з відео

Віталій Гогунський, актор-комік (родом з Кременчука Полтавської області), відомий за головною роллю в низькопробному російському гумористичному серіалі "Універ", видав на пропагандистському телеканалі "Росія 1" порцію марення і вигадок про Революцію Гідності 2014 року.

Як стверджує, на Майдані мітингувальникам в чай підмішували наркотично –щоб нібито розлютити їх і надихнути на боротьбу.

"Я був у Києві і почався Майдан. Я на другий день поїхав. Там стався переворот. У мене тітка, значить, працювала в Кременчуці в лікарні. І до неї після Майдану прийшов хлопець – у нього головні болі. Його обстежили. Вона запитує його: "Ти наркоман? "Він каже:"Ні". А вона йому: "У вас в організмі заборонені препарати. Ви де були?" Він каже: "На Майдані. Чай там пив". Там в чай підливали ось ці речі, які і робили людей такими (тут комік замахав руками – Главред) ",- сказав Гогунський.

Крім того, Гогунський розповів – він їздить виступати перед російськими окупантами і співає їм пісні власного твору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що топова Російська пропагандистка Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії - мовляв, мріє про "денацифікований" Київ.

До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.

Російські пропагандисти (цілком ймовірно, після атак безпілотників на авіабази "Енгельс" або "Дягілєво") випробували явний переляк і в прямому ефірі озвучили тезу - мовляв, Росії загрожують диверсії у виконанні етнічних українців та біженців. Причому все в тій же передачі "60 хвилин", яку ведуть пропагандисти Скабєєва і Попов.

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