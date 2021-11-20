"Грошовий дощ" на трасі: з вантажівки випали тисячі доларів, водії кричали від щастя

На трасу з вантажівки випали тисячі доларів / скріншот Tik Tok

У штаті Каліфорнія в США поблизу міста Карлсбадс у броньованій вантажівці випадково відчинилися двері. З автівки прямо на ходу випали тисячі доларів. Рух на трасі завмер - водії вийшли з автомобілів і кинулися збирати гроші.

Інцидент стався о дев'ятій годині ранку 19 листопада, повідомляє nypost.com.

Спочатку водій вантажівки намагався відібрати гроші у мародерів, однак у нього нічого не виходило. Тоді він почав записувати дані тих, хто збирав купюри.

Згодом на місце події прибули патрульні, які оточили водіїв на шосе та збирали гроші у пластикові пакети.

Поліції вдалося затримати чоловіка та жінку. Їх підозрюють у привласненні частини грошей. Скільки всього грошей вкрали, поки що невідомо. Громадян закликали повернути їх.

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Відомо, що гроші належать Федеральній корпорації зі страхування депозитів.

З броньованої вантажівки на трасі випали гроші / скріншот Tik Tok

Скільки всього грошей вкрадено - невідомо / скріншот Tik Tok

Користувач TikTok Демі Бегбі показала відео, як водії швидко збирають гроші, кричать від радості й позують з купюрами посеред траси.

"Це найбожевільніше з того, що я бачила", — сказала дівчина.

Як повідомляв Главред, клієнт ПриватБанку з Чернівців залишився без власних коштів на картці, а також став боржником, оскільки шахраї за ніч зняли всі гроші. Всього шахраї вкрали з карти за ніч 21 тисячу гривень.

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