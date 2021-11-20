"Грошовий дощ" на трасі: з вантажівки випали тисячі доларів, водії кричали від щастя

У броньованій вантажівці випадково відчинилися двері. Гроші посипалися на дорогу. В результаті рух завмер, оскільки водії кинулися збирати долари.
У штаті Каліфорнія в США поблизу міста Карлсбадс у броньованій вантажівці випадково відчинилися двері. З автівки прямо на ходу випали тисячі доларів. Рух на трасі завмер - водії вийшли з автомобілів і кинулися збирати гроші.
Інцидент стався о дев'ятій годині ранку 19 листопада, повідомляє nypost.com.
Спочатку водій вантажівки намагався відібрати гроші у мародерів, однак у нього нічого не виходило. Тоді він почав записувати дані тих, хто збирав купюри.
Згодом на місце події прибули патрульні, які оточили водіїв на шосе та збирали гроші у пластикові пакети.
Поліції вдалося затримати чоловіка та жінку. Їх підозрюють у привласненні частини грошей. Скільки всього грошей вкрали, поки що невідомо. Громадян закликали повернути їх.
Відомо, що гроші належать Федеральній корпорації зі страхування депозитів.
Користувач TikTok Демі Бегбі показала відео, як водії швидко збирають гроші, кричать від радості й позують з купюрами посеред траси.
"Це найбожевільніше з того, що я бачила", — сказала дівчина.
Як повідомляв Главред, клієнт ПриватБанку з Чернівців залишився без власних коштів на картці, а також став боржником, оскільки шахраї за ніч зняли всі гроші. Всього шахраї вкрали з карти за ніч 21 тисячу гривень.
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