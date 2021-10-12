Підробка не відрізняється: на Житомирщині затримали доларових фальшивомонетників

Чоловіки "працювали" з початку цього року / Скришот

У Житомирській області прямо на гарячому затримали двох доларових фальшивомонетників. Упіймання зловмисників сталося під час збуту двох тисяч долар США.

Як йдеться в сюжеті ТСН, гроші продавали їх через посередників за 50 відсотків номінальної вартості. Потім купюри йшли в обіг, як справжні.

Відзначається, що підробки у вигляді банкнот нового зразка були досить якісні. Їх навіть не ідентифікували детектори. Слідчі стверджують, що "продавці" робили гроші самі. Одному з них 62 роки, іншому 49.

"Досудовим слідством встановлено, організатором схеми є житель Києва, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів у зв'язку з причетністю до аналогічних злочинів", - зазначено в повідомленні.

Також у поліції зазначили, що підробки збували на території Житомирщини та Київщини. На даний момент з'ясовується, де і на якому обладнанні чоловіки виготовляли фальшиві долари.

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Тим часом, в СБУ встановили, що схема збуту працювала як мінімум з початку поточного року. Причому щотижня ділки збували по кілька тисяч доларів.

"Під час обшуків за місцем проживання були вилучені інші свідоцтва протиправної діяльності, серед чого і грошові кошти. Грошові кошти виглядають досить якісно і на перший погляд, людині, яка постійно не має справу з валютою, відрізнити справжні вони, або фальшиві-дуже складно", - розповіла прессекретар ГУНП в Житомирській області Алла Ващенко.

Нагадаємо, раніше столичний блогер невдало пожартував з продавчинею на вулиці. Жінка продавала овочі, а хлопець вирішив перевірити її на чесність; вона перевірку не пройшла.

Тіктокер взяв свої 400 гривень і запитав у продавчині кукурудзи, чи не її це гроші. Жінка не розгубилася і почала вимагати у хлопця віддати їй гроші, мовляв, купюри випали у неї з-під прилавка.