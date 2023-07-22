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Демотивовані і не бачать перемог: Зеленський поставив "діагноз" росіянам

Олексій Тесля
22 липня 2023, 14:36 оновлено 22 липня, 14:46
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Росіяни не бачать ніяких перемог: ні в цивільному житті, ні у військовому плані, підкреслив президент.
Зеленський, Росія
Володимир Зеленський висловився про росіян / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Російське суспільство поки не бачить ніяких перемог РФ ні на полі бою, ні в економіці, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що вони максимально демотивовані", - сказав він під час 14-го щорічного Аспенського форуму безпеки (Aspen Security Forum), повідомляє прес-центр Офісу президента.

За словами глави держави, росіяни не бачать ніяких перемог: ні в цивільному житті, у військовому плані.

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"Навіть ті, хто підтримує політику війни і агресії президента Путіна... я думаю, що цей відсоток (підтримки. - Ред.) зменшується", - зазначив глава держави.

Раніше Зеленський пообіцяв РФ відповідь за останні вбивчі дії. Президент відреагував на останні обстріли українських міст, в результаті яких загинули жінки і діти. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на такі дії країни-агресора Росії.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що Кримський міст повинен бути нейтралізований. Президент заявив, що Кримський міст є для України законною метою, яка повинна бути нейтралізована. Про це глава держави сказав під час виступу на Аспенівському безпековому форумі.

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