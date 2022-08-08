Навіть перемога над Україною не зупинить Путіна, і на Заході це розуміють - Ейдман

Якщо Путіна не зупинити в Україні, з'явиться ризик, у тому числі, і ядерної війни - соціолог / Фото УНІАН

Війна Заходу проти Росії навряд чи можлива. Західний світ не хотів би воювати за жодних обставин. Водночас воювати хоче Москва. Європейці надаватимуть допомоги Україні, оскільки вони розуміють – Володимир Путін не зупиниться навіть у тому випадку, якщо йому вдасться перемогти Київ. Цивілізований світ розуміє: якщо не знищити режим у Кремлі, загроза наростатиме. З'являться ризики, можливо, навіть ядерної війни. Про це заявив російський соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман.

У чаті на Главреді він розповів про те, що Захід не піде на війну з Росією. Західний світ воювати не хоче, проте до війни прагне Москва.

"У тому-то й справа, що Захід не нападе. Він не хоче воювати за жодних обставин. Просто для людини західної культури, сучасного європейця війна – це найгірше з зол. Це зіграло і негативну роль, наприклад, через це німці запустили свою армію. Вони настільки не хотіли і не збиралися ніколи воювати, що запустили цю тему. Тепер їм терміново потрібно вливати гроші в оборону. Вони зрозуміли, що те, що вони не хочуть воювати, ще не означає, що вони не будуть воювати. Для того, щоб війни не було, потрібно небажання двох сторін, а не однієї. А у другої сторони в особі путінської Росії є очевидне бажання воювати. Хвора психіка російських керівників вимагає крові", - зазначив експерт.

Також він додав, що Європа надаватиме допомогу Україні, оскільки розуміє – Путін не зупиниться навіть у тому випадку, якщо йому вдасться захопити українську державу. На Заході розуміють: якщо не знищити кремлівський режим, зростатиме загроза, можливо, навіть ядерної війни.

"Європейці, звичайно, будуть допомагати Україні, тому що, крім цінностей та ідей гуманізму, вони розуміють і говорять про це відкрито: Путін не зупиниться на Україні, навіть якщо переможе її. Вони розуміють, що, якщо вони не знищать путінський режим, це буде екзистенційна загроза західному цивілізованому світу, причому загроза, що посилюється і яка може вилитися у велику криваву, в тому числі і ядерну, війну. Чим швидше та ефективніше Путіна придушать в Україні, щоб він втратив там свою агресивну силу, тим буде краще для всього світу", - підкреслив Ігор Ейдман.

Раніше соціолог Ейдман заявив, що після того, як Путін піде з Кремля, Росія намагатиметься налагодити відносини з Україною. Проблемним питанням буде Крим. Як вважає експерт, в результаті окупований Кримський півострів повернеться в Україну.

Крім того, Ейдман вважає, що Києву не просто так не постачають зброю, за допомогою якої ЗСУ змогли б завдати удару по Кримському мосту. На думку публіциста, американці побоюються непередбачуваної поведінки Путіна. Вони збираються повільно тиснути на російський режим.

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