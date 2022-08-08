Навіть перемога над Україною не зупинить Путіна, і на Заході це розуміють - Ейдман

Західний світ не хоче воювати з Росією і вкрай негативно ставиться до можливості війни, вважає Ігор Ейдман.
Війна Заходу проти Росії навряд чи можлива. Західний світ не хотів би воювати за жодних обставин. Водночас воювати хоче Москва. Європейці надаватимуть допомоги Україні, оскільки вони розуміють – Володимир Путін не зупиниться навіть у тому випадку, якщо йому вдасться перемогти Київ. Цивілізований світ розуміє: якщо не знищити режим у Кремлі, загроза наростатиме. З'являться ризики, можливо, навіть ядерної війни. Про це заявив російський соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман.
У чаті на Главреді він розповів про те, що Захід не піде на війну з Росією. Західний світ воювати не хоче, проте до війни прагне Москва.
"У тому-то й справа, що Захід не нападе. Він не хоче воювати за жодних обставин. Просто для людини західної культури, сучасного європейця війна – це найгірше з зол. Це зіграло і негативну роль, наприклад, через це німці запустили свою армію. Вони настільки не хотіли і не збиралися ніколи воювати, що запустили цю тему. Тепер їм терміново потрібно вливати гроші в оборону. Вони зрозуміли, що те, що вони не хочуть воювати, ще не означає, що вони не будуть воювати. Для того, щоб війни не було, потрібно небажання двох сторін, а не однієї. А у другої сторони в особі путінської Росії є очевидне бажання воювати. Хвора психіка російських керівників вимагає крові", - зазначив експерт.
Також він додав, що Європа надаватиме допомогу Україні, оскільки розуміє – Путін не зупиниться навіть у тому випадку, якщо йому вдасться захопити українську державу. На Заході розуміють: якщо не знищити кремлівський режим, зростатиме загроза, можливо, навіть ядерної війни.
"Європейці, звичайно, будуть допомагати Україні, тому що, крім цінностей та ідей гуманізму, вони розуміють і говорять про це відкрито: Путін не зупиниться на Україні, навіть якщо переможе її. Вони розуміють, що, якщо вони не знищать путінський режим, це буде екзистенційна загроза західному цивілізованому світу, причому загроза, що посилюється і яка може вилитися у велику криваву, в тому числі і ядерну, війну. Чим швидше та ефективніше Путіна придушать в Україні, щоб він втратив там свою агресивну силу, тим буде краще для всього світу", - підкреслив Ігор Ейдман.
Раніше соціолог Ейдман заявив, що після того, як Путін піде з Кремля, Росія намагатиметься налагодити відносини з Україною. Проблемним питанням буде Крим. Як вважає експерт, в результаті окупований Кримський півострів повернеться в Україну.
Крім того, Ейдман вважає, що Києву не просто так не постачають зброю, за допомогою якої ЗСУ змогли б завдати удару по Кримському мосту. На думку публіциста, американці побоюються непередбачуваної поведінки Путіна. Вони збираються повільно тиснути на російський режим.
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