Путін фатально прорахувався: хотів знищити Україну, а отримає її друге народження - Кучма

Не було жодної "невинної помилки" Путіна, він припустився злочинного прорахунку - Кучма / Колаж УНІАН

Глава РФ Володимир Путін припустися фатального прорахунку, коли зважився на напад на Україну. Він розраховував знищити країну, але тепер отримає друге народження української держави. Оточення глави Кремля прагнутиме зберегти свою владу і гарантії продовження володіння Росією. Для перемоги Україні слід дотримуватися тріади – народ, армія влада – яку не зможе подолати навіть російський ядерний потенціал. Про це заявив другий президент Леонід Кучма.

У інтерв'ю BBC News Україна він розповів про те, що Путін після провалу сценарію бліцкригу хотів би відкату ситуації назад. Щоб 24 лютого ніби й не було. Однак такого не буде.

"Мені здається, що насправді, якщо говорити про емоційну складову, Путін сьогодні хотів би, щоб все, як у казці, якось відкрутилося, якось відігралося назад. Щоб 24 лютого ніби не було. Адже бліцкриг провалився, причому провалився в результаті фатального прорахунку Путіна. Саме так - це був фатальний прорахунок у злочинних планах, а не якась там безневинна "помилка", про яку говорять ті, хто хоче "зберегти обличчя" Путіну. Пізно. Не відкрутиш, не збережеш", - вважає Кучма.

Як вважає політик, після провалу планів Кремля щодо України оточення Путіна відтепер буде прагнутиме до збереження своєї влади і гарантій продовження володіння Росією як своєю приватною власністю.

"Для цього потрібно, щоб не похитнулася основа режиму. Щоб російський обиватель з манією величі отримав свою порцію наркотику, який створює ту саму віртуальну реальність, де він відчуває себе володарем світу і героїчним переможцем", - сказав Кучма.

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Другий президент України зазначив, що Путін хотів знищити державу, однак тепер він отримає друге народження України. Країни, яка готова битися за збереження власної ідентичності.

"Путін хотів знищення української держави, а отримає він наше друге народження. Саме цим шляхом ми сьогодні йдемо - шляхом утвердження єдиної української нації, яка усвідомила себе і готова битися за власну ідентичність", - додав президент України у період з 1994 по 2004 рік.

Також Леонід Кучма підкреслив, що запорукою перемоги України є триєдність народу, армії та влади. Міць такої "української тріади" не зможе подолати навіть ядерний потенціал Росії.

Нагадаємо, раніше Кучма заявив, що глава РФ Володимир Путін навряд чи зважиться на застосування ядерної зброї. Як вважає політик, глава Кремля розуміє наслідки такого рішення. Москва може піти на такий сценарій тільки у тому випадку, якщо буде загроза існуванню російської держави, або у відповідь на стратегічний ядерний удар по своїй території. Однак він припустив, що Росія може застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Тим часом Кучма вважає, що ймовірність початку Третьої світової війни залежить від того, чи вистоїть Україна у війні з Росією. Якщо переможе Київ, Путін далі не піде. Однак якщо перемога буде за Москвою, під ударом можуть опинитися такі країни, як Грузія, Казахстан та Молдови.

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