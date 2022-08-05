УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Путін фатально прорахувався: хотів знищити Україну, а отримає її друге народження - Кучма

5 серпня 2022, 05:40

Народ, армія та влада – тріада України, яку не подолає навіть ядерний потенціал Росії, вважає Леонід Кучма.

Кучма Путін
Не було жодної "невинної помилки" Путіна, він припустився злочинного прорахунку - Кучма / Колаж УНІАН

Глава РФ Володимир Путін припустися фатального прорахунку, коли зважився на напад на Україну. Він розраховував знищити країну, але тепер отримає друге народження української держави. Оточення глави Кремля прагнутиме зберегти свою владу і гарантії продовження володіння Росією. Для перемоги Україні слід дотримуватися тріади – народ, армія влада – яку не зможе подолати навіть російський ядерний потенціал. Про це заявив другий президент Леонід Кучма.

У інтерв'ю BBC News Україна він розповів про те, що Путін після провалу сценарію бліцкригу хотів би відкату ситуації назад. Щоб 24 лютого ніби й не було. Однак такого не буде.

"Мені здається, що насправді, якщо говорити про емоційну складову, Путін сьогодні хотів би, щоб все, як у казці, якось відкрутилося, якось відігралося назад. Щоб 24 лютого ніби не було. Адже бліцкриг провалився, причому провалився в результаті фатального прорахунку Путіна. Саме так - це був фатальний прорахунок у злочинних планах, а не якась там безневинна "помилка", про яку говорять ті, хто хоче "зберегти обличчя" Путіну. Пізно. Не відкрутиш, не збережеш", - вважає Кучма.

Як вважає політик, після провалу планів Кремля щодо України оточення Путіна відтепер буде прагнутиме до збереження своєї влади і гарантій продовження володіння Росією як своєю приватною власністю.

"Для цього потрібно, щоб не похитнулася основа режиму. Щоб російський обиватель з манією величі отримав свою порцію наркотику, який створює ту саму віртуальну реальність, де він відчуває себе володарем світу і героїчним переможцем", - сказав Кучма.

Дивіться відео Главред - Арестович розповів, як реагує Путін на успіхи ЗСУ

Другий президент України зазначив, що Путін хотів знищити державу, однак тепер він отримає друге народження України. Країни, яка готова битися за збереження власної ідентичності.

"Путін хотів знищення української держави, а отримає він наше друге народження. Саме цим шляхом ми сьогодні йдемо - шляхом утвердження єдиної української нації, яка усвідомила себе і готова битися за власну ідентичність", - додав президент України у період з 1994 по 2004 рік.

Також Леонід Кучма підкреслив, що запорукою перемоги України є триєдність народу, армії та влади. Міць такої "української тріади" не зможе подолати навіть ядерний потенціал Росії.

Нагадаємо, раніше Кучма заявив, що глава РФ Володимир Путін навряд чи зважиться на застосування ядерної зброї. Як вважає політик, глава Кремля розуміє наслідки такого рішення. Москва може піти на такий сценарій тільки у тому випадку, якщо буде загроза існуванню російської держави, або у відповідь на стратегічний ядерний удар по своїй території. Однак він припустив, що Росія може застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Тим часом Кучма вважає, що ймовірність початку Третьої світової війни залежить від того, чи вистоїть Україна у війні з Росією. Якщо переможе Київ, Путін далі не піде. Однак якщо перемога буде за Москвою, під ударом можуть опинитися такі країни, як Грузія, Казахстан та Молдови.

Інші новини:

Володимир Путін Леонід Кучма новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:47

Битва, що не відбулася

06:37

Біля окупованого Севастополя раптово задимівся російський корабель

06:00

ЗСУ мають план, як зловити Росію в пастку у Херсоні – Сергій Кузан

05:40

Путін фатально прорахувався: хотів знищити Україну, а отримає її друге народження - КучмаВідео

05:10

За долар 45 гривень: експерт дав несподіваний прогноз на серпеньВідео

Реклама
05:03

Невгамовна Хайді Клум в мікротрусиках станцювала запальний танокВідео

04:41

У Нью-Йорку встановили скульптуру кривавого Путіна верхи на танкуВідео

04:29

"Солодка, як фінік": Белла Хадід в найтоншій нижній білизні розтягнулася на леопардових шкурах

04:10

Вдарить спека і налетить ураган: синоптики розповіли, коли повернеться пекло в УкраїнуВідео

03:40

Молода дружина Сергія Тігіпка продемонструвала свою гнучкість в купальнику

03:35

США не хочуть перемоги України зараз, повний розгром РФ їм невигідний - ЖдановВідео

03:20

Найсмачніший і дуже простий пиріг на Медовий спас: дивовижний рецептВідео

03:04

Дешево і сердито: звичайні сірники позбавлять від мошок у вазоні та додадуть яскравості квітам

03:01

Старшу доньку Барака Обами спіймали на гарячому із загадковим чоловіком

02:05

Військовий експерт пояснив, чому іранські безпілотники небезпечніші за російські для ЗСУ

01:42

ЗСУ зробили Наталії Могилевській сюрприз на День народженняВідео

01:35

Як позбутися запаху старості у квартирі: 15 корисних порад, щоб вдома завжди пахнуло свіжістю

01:07

Гороскоп на тиждень 8-14 серпня: Левам - вантаж проблем, Козерогам - щастя в любові, Водоліям - ворогиВідео

00:51

Прикмети на 5 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити грошіВідео

00:41

"Вже не вирветься звідти": Павло Зібров розповів, як Кремль "підгодовував" запроданку Повалій

Реклама
00:01

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2022: Левам – гроші, Скорпіонам - зміни, Рибам - небезпечні спокусиВідео

04 серпня, четвер
23:50

"Небіжчики та смертники": Арестович озвучив три ймовірні цілі росіян під ХерсономВідео

23:22

Аморальна вибірковість: Зеленський розніс скандальний звіт Amnesty International

22:46

Україна зі зброєю забиратиме свої землі, РФ це розуміє і "вимагає "Мінська-3" - ПодолякВідео

22:35

"Заграва, щось палає": Харків під обстрілами, чутно потужні вибухи, є постраждаліВідео

22:18

Євросоюз жорсткі санкції проти втікача Януковича і його сина

22:10

Прикмети на 6 серпня: які 3 речі заборонено робити, щоб не впустити біду в будинокВідео

21:44

Наздогнали одні невдачі і фінансові проблеми: 3 способи, як швидко позбутися від бід і розчаруваньВідео

21:42

"Росія всіх захищає": у Путіна ошелешили пропагандистською методичкою щодо війниВідео

21:39

ЗСУ ведуть бої з військами РФ під Ізюмом: ворог намагається прорватися біля Гусарівки – ГенштабВідео

21:20

У Білорусь прибув літак, на якому могли бути іранські безпілотники для РФ - ЗМІВідео

21:15

Найсмачніша закуска, в яку закохуються з першого шматочка: простий рецепт за 15 хвилинВідео

20:43

Македонія подарувала ЗСУ штурмовики Су-25, які раніше придбала в України - ЗМІ

20:33

Якщо Путін переможе у війні проти України, розпочнеться Третя світова війна - ЗеленськийВідео

20:27

Вихідні в серпні 2022 в Україні: як відпочиватимемо в умовах воєнного стану

20:09

"Ми не такі покидьки, як вони": Зеленський висловився про фейки РФ та бажання говорити з Путіним

20:08

"Це свинство": продюсер-путініст Пригожин звинуватив Вайкуле у геноциді українців

20:08

Путін підставив і принизив китайцівПогляд

19:50

Росія бреше, погрожує та ставить ультиматуми: Зеленський розніс заклики Москви до "перемовин"Відео

19:45

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, заборони і традиції дня

Реклама
19:40

Цифри багатства та бідності в даті народження: головні амулети для фінансової удачі

19:39

Вихідний на День Незалежності України 2022 - чи будемо відпочивати 24 серпня

19:28

Росіяни"накрили" села під Запоріжжям із РСЗВ: перші подробиці

19:24

"Київ пускає ракети в бік Тайваню": пропагандисти Путіна заплуталися в брехні й змололи черговий абсурдВідео

19:16

У Кабміні назвали строки дії тимчасового прихистку в ЄС для біженців із УкраїниВідео

19:11

Кремль хоче заборонити росіянам звільнятися зі служби під час "спецоперації" - ГенштабВідео

18:51

ЗСУ просунулися у Харківській області та закріпилися на звільнених територіяхВідео

18:41

"Багато хто з оточення Кремля хоче зіскочити": Фейгін пояснив причину раптової хвороби соратника ПутінаВідео

18:39

Застрягла "стрілка" від снаряду: боєць ЗСУ героїчно воював зі зламаним хребтомВідео

18:36

Міжнародний день пива: коли і як відзначають, привітання і картинки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти