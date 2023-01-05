Чи дадуть США Україні важкі танки Abrams: ЗМІ дізналися про позицію адміністрації Байдена

Білий дім не готовий відправити Україні танки Abrams. Адміністрація США пояснює своє рішення технічними причинами. Зокрема, танки важать 55 тонн і оснащені газотурбінним двигуном, що споживає багато палива.
Як повідомляє The Washington Post, американський високопосадовець розповів про те, що адміністрація Байдена виключає передачу Україні танків Abrams. Причина – танки занадто важкі і споживають багато палива.
Крім цього, Abrams можуть часто ламатися – танки потрібно забезпечувати постійним обслуговуванням.
Що цікаво, в WP нагадали історію 2019 року, коли чинному на той момент президенту США Дональда Трампу не дозволили включити Abrams в урочисту програму Дня Незалежності. Рішення пояснили тим, що танки занадто важкі, а їх сталеві гусениці здатні завдати пошкодження дорожньому покриттю.
Танки Abrams для України
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна незабаром отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot, танки Abrams і Leopard, а також іншу військову техніку. Втім, конкретних термінів надання Києву таких озброєнь в ОП не назвали.
"Просто повірте мені, що дуже скоро ми отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard, і інше. Це об'єктивний розвиток цієї війни. Це все буде на нашій території", - підкреслював Подоляк.
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