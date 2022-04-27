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"Божественне втручання": в ОП прокоментували вибухи у трьох областях РФ

27 квітня 2022, 12:47

Білгородська, Воронезька і Курська області тепер також починають активно вивчати поняття "демілітаризація".

В ОП прокоментували вибухи у трьох областях РФ/ Фото ілюстративне: ДСНС України, УНІАН

Три області в Росії – Білгородська, Воронезька і Курська – долучилися до активного вивчення такого поняття, як "демілітаризація". Вибухи і пожежі, які сталися у цих російських регіонах, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "кармою" і "божественним втручанням у справи грішників".

За словами Подоляка, країні-агресорці Росії рано чи пізно доведеться повертати свої борги за всі звірства, які вона вчинила. Про це він написав у Telegram.

Так радник голови ОП прокоментував вибухи в РФ на складах боєприпасів і великих паливних базах, які забезпечували паливом бронетехніку армії Росії.

"Як це пояснити? Дуже просто. Якщо ви (росіяни) вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово чавити танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати. За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вдасться", – написав Подоляк.

Він зазначив, що за таких умов "роззброєння білгородсько-воронезьких складів убивць абсолютно природне, це природний процес". Також він додав, що карма – штука жорстока.

читайте такожПерепочинок для України: чим важливі вибухи в БрянськуВисловлюючись щодо можливих причин таких вибухів, Подоляк зазначив, що це може бути "божественне втручання у справи грішників".

"І знову ж таки повторю: причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути абсолютно різними. Аж до… божественного втручання у справи грішників, які на Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі", – написав він.

Вибухи у трьох областях Росії

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня стався вибух у Бєлгородській області РФ. Як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, о 3:35 він "прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух". Пізніше стало відомо, що горить склад боєприпасів, який розташований поблизу села Стара Нелідівка. Мирне населення не постраждало.

Про можливі вибухи у ніч на 27 квітня також повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. Там могла спрацювати протиповітряна оборона.

Крім цього, два вибухи були зафіксовані в одному із мікрорайонів російського міста Воронеж.

Нагадаємо, раніше в РФ відбулися вибухи в місті Брянськ. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припустив, що в Росії могла початися партизанська війна.

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