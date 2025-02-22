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Що має зробити Трамп, щоб отримати "більший шматок пирога" в Україні

Анна Ярославська
22 лютого 2025, 02:22
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Добре б Трампу отримати і готель у Ялті, натякнув Тарас Загородній.
Тарас Загородній, Трамп, рідкоземельні метали
Тарас Загородній сказав, як Києву укласти вигідну угоду з Трампом / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головні тези:

  • США хотіли б по-простому вирішити питання з видобутком корисних копалин в Україні
  • Києву є, на чому "грати"

Київ і Вашингтон готують угоду про видобуток рідкоземельних металів. Політичний експерт Тарас Загородній спрогнозував, що могла б Україна виторгувати у США за ці корисні копалини.

Відповідаючи на відповідне запитання журналіста Главреда, Загородній сказав: "Зобов'язання з будівництва переробної промисловості, розподіл прибутку, а також контингент США на території України, хоча б 5 тисяч осіб".

Також в інтерв'ю описав, що, на його думку, далі має робити Україна.

"А далі сказати: "Дональде Фредовичу, а наші з вами не лише рідкоземельні метали, а й газ захопили росіяни". Доведено, що в Україні є величезні запаси газу. Зеленський уже говорив, що на шельфі Чорного моря є газ і нафта. Також добре б Трампу отримати і готельчик у Ялті. На цьому теж потрібно грати", - вважає він.

Що має зробити Трамп, щоб отримати 'більший шматок пирога' в Україні
Корисні копалини України / Інфографіка: Главред ​

Аналітик додав, що американці хотіли б по-простому розв'язати питання: віддайте нам корисні копалини і без будь-яких зобов'язань, але Зеленський сказав "ні".

"Більший шматок пирога отримає той, хто більший патріот України", - резюмував Загордний.

Дивіться відео - Тарас Загородній розповів про план Б Трампа щодо України:

Угода про рідкоземельні ресурси між США та Україною

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський у Мюнхені відмовився підписати документ про мінеральні ресурси України. За даними The Washington Post, Україна зробить свою пропозицію, яка ґрунтуватиметься на українській Конституції.

За даними NBC, міністр фінансів США Скотт Бессент, який приїхав до Києва, запропонував підписати угоду, за якою США отримали б доступ до українських корисних копалин. Бессент дав Зеленському лише годину на роздуми, погрожуючи в разі відмови скасуванням важливих зустрічей із важливими для України високопосадовцями США.

За даними Axios, адміністрація президента США надала Україні "покращений" проєкт угоди про видобуток корисних копалин між країнами. Є велика ймовірність, що документ буде підписано.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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