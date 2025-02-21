Трамп розсердився на Зеленського: Вашингтон і Київ готують нову угоду - Axios

Кілька помічників Зеленського нібито вмовляли його погодитися на оновлену пропозицію щодо природних ресурсів, щоб уникнути посилення конфронтації.

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США та Україна обговорюють "поліпшену" угоду щодо природних ресурсів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Чому Трамп розлютився на Зеленського

Чи буде підписано угоду про рідкоземельні метали

Адміністрація президента США Дональда Трампа надала Україні "покращений" проєкт угоди про видобуток корисних копалин між країнами. Є велика ймовірність, що документ буде підписано.

Як пише Axios з посиланням на джерела, президент України Володимир Зеленський розлютив Трампа, відхиливши його первісну пропозицію. Тепер у Білому домі готують "покращений" проєкт меморандуму.

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Чиновники з України та США і три обізнаних джерела сказали журналістам, що видозмінену угоду з більшою ймовірністю буде підписано.

За даними видання, кілька помічників Зеленського вмовляли його погодитися на оновлену пропозицію, щоб уникнути посилення конфронтації з Трампом. Цей крок, за словами джерела, дасть змогу американському лідеру виправдати витрати з бюджету США на підтримку України.

"В останньому проєкті були суттєві поліпшення, і він відповідає українському законодавству", - заявив співрозмовник видання.

Корисні копалини - потенціал України / Інфографіка: Главред

Угода про рідкоземельні ресурси між США та Україною

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський у Мюнхені відмовився підписати документ про мінеральні ресурси України. За даними The Washington Post, Україна зробить свою пропозицію, яка ґрунтуватиметься на українській Конституції.

За даними NBC, міністр фінансів США Скотт Бессент, який приїхав до Києва, запропонував підписати угоду, за якою США отримали б доступ до українських корисних копалин. Бессент дав Зеленському лише годину для роздумів, погрожуючи в разі відмови скасуванням важливих зустрічей із важливими для України високопосадовцями США.

У Білому домі готуються знову спробувати укласти угоду з Україною щодо рідкоземельних ресурсів. Йдеться про спрощений варіант угоди про надання Україною рідкоземельних металів Америці. У планах - швидко укласти договір, а потім обговорити детальні умови, наприклад, якою частиною ресурсів України володітимуть США. Про це пише Reuters з посиланням на два джерела, обізнані про це питання.

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