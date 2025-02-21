У Трампа видалили всі проукраїнські згадки в заяві G7 - NYT

Після правок США в документі не згадувалася Росія як агресор у конфлікті, а Україна - як жертва вторгнення.

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Велика сімка готує заяву до річниці вторгнення РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Фото: president.gov.ua

Велика сімка (G7) готує заяву до третьої річниці РФ на Україну. При цьому США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором.

Як пише The New York Times, Канада, яка наразі головує в G7, поширила перший проєкт заяви серед решти шести країн-членів. За словами чиновника, у цій версії використовували мову, що зберегла проукраїнський тон, прийнятий групою союзників після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

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За словами співрозмовника видання, американська сторона переглянула цей перший проєкт цього тижня і видалила всі посилання, які можна було б інтерпретувати як проукраїнські. У результаті проєкт заяви став нейтральним. У документі не згадувалася Росія як агресор у конфлікті, а Україна - як жертва вторгнення.

Як повідомили високопоставлені німецькі та європейські чиновники, дипломати продовжують працювати над формулюваннями в проєкті, в якому наразі описують "руйнівну війну, що розпочалася з вторгнення Росії в Україну", але не використовують слів "російська агресія" або "агресори", які є в заявах Великої сімки з 2022 року.

Про заперечення США проти позначення Росії як агресора раніше повідомляла і газета The Financial Times.

Зазначається, що розробка та узгодження тексту можуть тривати до понеділка, 24 лютого, коли текст має бути опубліковано.

За словами чиновника, поки що не вирішено, чи запросять лідери Великої сімки, які зустрінуться в понеділок у віртуальному форматі, президента України Володимира Зеленського взяти участь у заході, як він це зробив минулого року.

Відносини США та Ураїни - останні новини

Як повідомляв Главред, за останні кілька днів президент США Трамп обрушився з критикою на свого українського колегу Володимира Зеленського.

Зокрема, Трамп заявив, що в Україні необхідно провести президентські вибори, натякаючи, що це може стати однією з умов для її участі в мирних переговорах. Крім цього, він стверджував, що рейтинг підтримки Володимира Зеленського нібито впав до 4%.

Крім того, Трамп розкритикував Зеленського за відмову оголосити вибори і назвав його "диктатором".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Київ утриматися від різкої критики Трампа, застерігаючи, що це може ускладнити відносини між Україною та Сполученими Штатами.

Як пише Newsweek, американський президент Дональд Трамп надав європейським країнам три тижні, щоб узгодити "капітуляцію" України, в іншому разі він погрожує вивести американські війська з європейського континенту.

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Що таке G7? G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів. G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія. Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо. З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

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