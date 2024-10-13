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Чи збиватиме американська ПРО за 900 км від України ракети РФ: ЗМІ оцінили шанси

Яна Ставська
13 жовтня 2024, 18:45
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Варшава раніше вже неодноразово спростовувала чутки, що буцімто готова буде збивати російські цілі, які летять у бік її країни.
Чи збиватиме американська ПРО за 900 км від України ракети РФ: ЗМІ оцінили шанси
Польща готується збивати російські ракети? / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, AUSA, USN

Американська база протиракетної оборони, появу якої анонсував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, є протяжною історію, по суті — довгобудом, зауважили експерти Defense Express.

Початково база покликана буде збивати балістичні іранські ракети у напрямку США.

Напередодні міністр Радослав Сікорський припустив, що ця база у майбутньому відбиватиме як російські ракети, так й іранські дрони, якщо такі залітатимуть на територію Польщі.

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Однак аналітики радять не поспішати з оцінками.

"Заява звучить гучно, але тут мова про насправді своєрідний "довгобуд", по темпам вводу якого в стрій виникає більше питань, аніж відповідей", — підкреслили експерти.

Ця база буде стаціонарною. За словами аналітиків, обʼєкт нагадуватиме радше сухопутний есмінець протиповітряної оборони з елементів Arleigh Burke.

Також вони звертають увагу, що закупівля деяких ракет до цієї бази уже призупинена, що суперечить попередньому плану. Вонад те, це вже третя заява з приводу введення в експлуатацію обʼєкта.

"Іншими словами, в історії із базою протиракетного щита в Польщі є ще багато невирішених технічних та бюрократичних моментів, не кажучи вже про питання по наявній кількості протиракет SM-3 як базового озброєння Aegis Ashore", — зазначили аналітики.

Збиття ракет Росії Польщею - останні новини

Як писав Главред, у найближчі тижні на півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він також повідомив, що вів переговори, "щоб системи ПРО могли збивати й російські ракети, спрямовані на Польщу, а не тільки іранські ракети, спрямовані на США".

До цього Варшава неодноразово спростовувала побажання, висловлені Києвом, щоби польські ЗС збивали російські цілі, які летять у бік їхньої країни.

За інформацією The Times, через страх перед агресією РФ НАТО, зокрема, і забороняє Польщі збивати ворожі ракети, хоча це є конституційним обов'язком країни. Також члени Альянсу, що розташовані у прикордонні, розчаровані нерішучою позицією Сполучених Штатів, які не реагують належним чином на провокації та атаки Москви.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

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