Чи збиватиме американська ПРО за 900 км від України ракети РФ: ЗМІ оцінили шанси

Американська база протиракетної оборони, появу якої анонсував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, є протяжною історію, по суті — довгобудом, зауважили експерти Defense Express.
Початково база покликана буде збивати балістичні іранські ракети у напрямку США.
Напередодні міністр Радослав Сікорський припустив, що ця база у майбутньому відбиватиме як російські ракети, так й іранські дрони, якщо такі залітатимуть на територію Польщі.
Однак аналітики радять не поспішати з оцінками.
"Заява звучить гучно, але тут мова про насправді своєрідний "довгобуд", по темпам вводу якого в стрій виникає більше питань, аніж відповідей", — підкреслили експерти.
Ця база буде стаціонарною. За словами аналітиків, обʼєкт нагадуватиме радше сухопутний есмінець протиповітряної оборони з елементів Arleigh Burke.
Також вони звертають увагу, що закупівля деяких ракет до цієї бази уже призупинена, що суперечить попередньому плану. Вонад те, це вже третя заява з приводу введення в експлуатацію обʼєкта.
"Іншими словами, в історії із базою протиракетного щита в Польщі є ще багато невирішених технічних та бюрократичних моментів, не кажучи вже про питання по наявній кількості протиракет SM-3 як базового озброєння Aegis Ashore", — зазначили аналітики.
Збиття ракет Росії Польщею - останні новини
Як писав Главред, у найближчі тижні на півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він також повідомив, що вів переговори, "щоб системи ПРО могли збивати й російські ракети, спрямовані на Польщу, а не тільки іранські ракети, спрямовані на США".
До цього Варшава неодноразово спростовувала побажання, висловлені Києвом, щоби польські ЗС збивали російські цілі, які летять у бік їхньої країни.
За інформацією The Times, через страх перед агресією РФ НАТО, зокрема, і забороняє Польщі збивати ворожі ракети, хоча це є конституційним обов'язком країни. Також члени Альянсу, що розташовані у прикордонні, розчаровані нерішучою позицією Сполучених Штатів, які не реагують належним чином на провокації та атаки Москви.
Що відомо про Defense Express
Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.
Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Фанати Кремля. Чому активізувалися прихильники Путіна та як їх карають
- Дощі будуть лити майже у всіх областях: українців попередили про сильну негоду
- Україна не готова до морозної зими: що буде з енергетикою - експерт
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред