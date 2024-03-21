"Чорти проти сатани": Сотник розповів, як опозиція РФ зіграла на руку Путіну

Російська "опозиція" продовжує перебувати "в системі, а система сьогодні - це Путін".

https://glavred.net/world/cherti-protiv-satany-sotnik-rasskazal-kak-oppoziciya-rf-sygrala-na-ruku-putinu-10551692.html Посилання скопійоване

Олександр Сотник прокоментував вибори в Росії та дії опозиції / Колаж: Главред, фото: Главред, росЗМІ

Російська опозиція працює в одній зв'язці з Кремлем. Олексія Навального поставили як "наглядача". Тепер проект, найімовірніше, буде закриватися. Про це заявив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Під час чату на Главреді Сотник розкритикував опозицію в РФ.

"Я звинувачую так звану опозицію в тому, що вона працює на Кремль. І працювала на нього від самого початку. А пана Навального після вбивства Нємцова поставили наглядачем за опозицією, щоб умертвити опозиційний рух, що і вдалося йому блискуче", - сказав він.

Прокоментував Сотник і акцію "Полудень проти Путіна" в день виборів президента РФ.

"Так звана опозиція зробила явку за кордоном: Юлія Навальна, Михайло Ходорковський, Максим Кац, Катерина Шульман та інші. Саме вони закликали прийти на акцію "Полудень проти Путіна" - провести в російському пеклі акцію "Чорти проти сатани". Прийшли і дали явку. Дали прекрасну картинку для путінських телевізійників, які показали, як за кордоном вишикувалися черги охочих проголосувати. За кого - неважливо", - пояснив журналіст.

За його словами, російська "опозиція" продовжує перебувати в грі. Так чи інакше ці люди "перебувають у системі, а система сьогодні - це Путін".

Сотник вважає, що проєкт "Навальний" будуть згортати.

"І ось тепер "навальністи" дали явку Путіну. Знову. Вони всі в одній упряжці, в одній грі. Цей "Полудень проти Путіна" був своєрідним дембельським акордом у навальнистів. Цілком ймовірно, проєкт "Навальний" буде потихеньку закриватися. Адже в парадигмі майбутнього великого неминучого зіткнення Росії з країнами НАТО ці "хороші росіяни" вже не потрібні Кремлю", - вважає він.

Полудень проти Путіна - що це таке "Полудень проти Путіна" - мирна протестна акція, під час якої громадяни Росії, які не підтримують політику кремлівського диктатора Володимира Путіна, масово відвідали виборчі дільниці в останній день президентських виборів 17 березня 2024 року о 12 годині дня. Суть акції була в тому, щоб "показати єдність місця і часу протесту", незалежно від того, як вирішать далі вчинити зі своїми бюлетенями виборці. У січні 2024 року російський політик Олексій Навальний закликав росіян узяти участь в акції.

Великої війни не уникнути

На думку журналіста російський диктатор Путін "не піде без великої війни".

"І тут потрібно приготуватися до найгіршого сценарію. Те, що Путін досі не застосував ядерної зброї, означає, що він просто залишив це на потім, на "смачне", коли буде велике зіткнення з НАТО. А росіяни - це опора і основа Путіна", - вважає він.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Сотником:

Вибори в Росії

18 березня російський Центрвиборчком заявив, що Путін переміг на президентських виборах, набравши 87,28% голосів.

За словами глави ЦВК Росії Елли Памфілової, явка виборців на виборах у Росії була рекордною і становила 77,44%.

Крім того, комісія заявила, що Путін здобув від 88,12 до 95,23 відсотка голосів в окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Криму.

Остаточні результати голосування в Росії оголосять 21 березня.

Російський диктатор Володимир Путін спробує використати свою "перемогу з рекордним результатом" на так званих виборах президента РФ як передумову для затяжної війни в Україні. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред