"Чорний клоун": Гіркін в істериці накинувся на "кухаря Путіна" за заклик завершити війну

"Стрілку" не сподобалася пропозиція про необхідність закінчення бойових дій.

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Ігор Гіркін накинувся на Євгена Пригожина / t.me/kazansky2017/Скриншот

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) закотив істерику після заклику засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина завершити війну з Україною.

"Стрілку" не сподобалася пропозиція про необхідність закінчення бойових дій, і він у своєму Telegram вилив цебер помиїв на кухаря Путіна.

"Я правильно зрозумів, що Чорний Клоун прямо закликав до відторгнення від РФ половини Донецької Народної Республіки, столиці і третини території Запорізької області, зданого в ході "непростого рішення" Херсона?",- пише російський терорист натякаючи, що окупанти втекли з регіонів, оголошених раніше територією РФ диктатором Володимиром Путіним.

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"Цікаво - чи напише на нього хто-небудь заяву в прокуратуру? Питання риторичне ... "цей заклик - чий треба заклик", — додав Гіркін.

Раніше Гіркін знову пройшовся по Міністру оборони РФ Шойгу. Він назвав його "тупим, як пробка" і заявляв, що Шойгу "рідкісне поєднання дурня, злодія і мерзотника".

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

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