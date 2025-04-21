Чим запам’ятався Папа Римський Франциск: найгучніші заяви про Україну

Папа Римський Франциск послідовно виступав за мир, хоча деякі його висловлювання викликали обурення як в Україні, так і серед її союзників.

https://glavred.net/world/chem-zapomnilsya-papa-rimskiy-francisk-samye-gromkie-zayavleniya-ob-ukraine-10657898.html Посилання скопійоване

Що Папа Франциск говорив про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Головні заяви Папи Франциска:

Протягом понтифікату він засуджував війну в Україні, закликав до миру, але не завжди прямо звинувачував Росію

У січні 2024-го вперше відкрито поклав відповідальність на Росію

Останнє звернення на Великдень 2025 містило заклик до миру для України та визволення полонених

У понеділок, 21 квітня 2025 року, на 88-му році життя відійшов у вічність Папа Римський Франциск. Протягом свого понтифікату Франциск неодноразово говорив про війну в Україні, засуджував насильство та закликав до миру. Його слова часто викликали широкий резонанс — як підтримку, так і суперечки.

Главред зібрав ключові та найбільш обговорювані заяви Папи Франциска про Україну та російську агресію.

відео дня

Ще до 24 лютого 2022 року Папа Франциск рідко згадував Росію напряму в контексті війни. Під час зустрічі з лідерами Української греко-католицької церкви у 2019 році він назвав бої на Донбасі "гібридною війною" та визнав ситуацію в Україні складною. Водночас уникав прямої критики Кремля, незважаючи на попередні контакти з президентом РФ Володимиром Путіним.

Загалом його ставлення до російської влади було стриманим: Папа закликав до миру, однак відкрито не звинувачував Росію в агресії, чим викликав хвилю критики.

Позиція Папи після початку повномасштабного вторгнення

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Папа Франциск уже не залишався осторонь. Його перше звернення було емоційним та тривожним:

"В ім’я Бога я прошу вас: зупиніть різанину!"

Він засудив вбивства мирного населення, згадавши Маріуполь як "місто-мученик", і намагався звернутися до Путіна з особистим закликом припинити війну, однак не отримав відповіді від російської сторони.

У січні 2024 року Папа вперше відкрито заявив про російську відповідальність за війну. Понтифік назвав її "широкомасштабною агресією, яка принесла смерть і руйнування".

Останнє звернення Папи — квітень 2025 року

На Великдень, за день до смерті, тяжкохворий Папа Франциск востаннє з’явився на балконі Собору Святого Петра перед вірянами. Його промова була короткою — лише привітання:"Браття і сестри, з Великоднем!"

Основну частину Великоднього послання зачитав його помічник. У зверненні понтифік згадав про Україну.

"Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру... Нехай у цьому році Великдень також буде нагодою для визволення військовополонених і політв’язнів", - йдеться у посланні Папи.

Мученицька Україна — лютий 2025 року

Під час загальної аудієнції у Ватикані Папа Франциск назвав Україну "мученицькою країною".

"Україна — це мученицька країна, яка багато терпить. Молімося за неї щодня", - сказав понтифік.

Це формулювання він вживав ще з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, акцентуючи на жертвах серед мирного населення.

Різдвяне послання — грудень 2024 року

Протягом усього періоду війни Франциск неодноразово закликав до припинення вогню та миру. На Різдво 2024 року він закликав до "різдвяного перемир’я" і молився за тишу на всіх фронтах.

"Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі", - заявив Папа.

Скандал із "білим прапором" — березень 2024 року

У березні 2024 року Папа Франциск викликав бурю критики після інтерв’ю швейцарському телеканалу RSI. У ньому понтифік заявив, що "сильнішим є той, хто має сміливість підняти білий прапор".

"Потрібна мужність піднести "білий прапор", вести переговори", - сказав Папа.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба тоді відповів, що "український прапор – синьо-жовтий, і ніякий інший ми не підніматимемо".

Ці слова багато хто сприйняв як натяк на капітуляцію України. Резонанс був настільки великим, що Ватикану довелося давати пояснення. За словами Ватикану, понтифік не мав на увазі капітуляції, а лише перемир’я, а вислів про "білий прапор" запропонував інтерв’юер.

Після скандалу з "білим прапором" Франциск під час щотижневої аудієнції у Ватикані закликав до миру.

"Багато молодих людей ідуть вмирати. Давайте помолимося Господу, щоб він дав нам благодать подолати це божевілля війни, яка завжди призводить до поразки", - заявив він.

Суперечливі заяви та критика

Попри заклики до миру, не всі слова понтифіка були однаково сприйняті. На День Незалежності України у 2022 році він назвав загиблу внаслідок вибуху в Москві Дар’ю Дугіну "невинною жертвою війни".

Також Папа неодноразово робив заяви, які трактували як підтримку російських наративів. Він говорив, що не вірить у жорстокість росіян, називав їх "великим народом".

Двоюрідні брати - грудень 2024 року

Одного разу понтифік навіть назвав "двоюрідними братами" українців з росіянами. Таку заяву він зробив 15 грудня минулого року під час молитви за мир на французькому острові Корсика.

"Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна - це завжди поразка. Миру всьому світу!" - сказав Папа Римський.

У лютому 2025 року, на третю річницю повномасштабного вторгнення, понтифік назвав цю дату "болючою і ганебною річницею для всього людства", висловивши солідарність з українцями.

Жести солідарності та допомоги Україні

Попри суперечливі висловлювання, Папа Франциск неодноразово проявляв реальну підтримку Україні. У квітні 2025 року він надіслав чотири автомобілі швидкої допомоги та медикаменти для прифронтових районів.

Він також зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським: уперше у 2020 році, знову – у 2023 році. Тоді Папа прийняв також дружин українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі", та обговорював з Києвом можливості миру.

Франциск заявляв про бажання приїхати до Києва, але за умови, що такий візит буде поєднаний із візитом до Москви. Візит, однак, так і не відбувся.

Папа Римський Франциск помер - що відомо

Нагадаємо, 21 квітня у Ватикані на 88-му році життя помер Папа Франциск. Понтифік очолював Католицьку церкву з 2013 року.

20 квітня він зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Венс зазначив, що той виглядав дуже хворим і згадав його проникливу проповідь часів COVID.

Останні місяці Франциск мав серйозні проблеми зі здоров’ям. У лютому його госпіталізували з бронхітом, згодом виявили полімікробну інфекцію. У березні його виписали, однак стан залишався тяжким.

Після смерті Папи Франциска розпочався період Sede vacante, що триватиме до обрання нового понтифіка. На пост Папи претендують кілька впливових кардиналів. Новим Папою може стати будь-який хрещений католик, однак традиційно це хтось із колегії кардиналів.

Читайте також:

Хто такий Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.

6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.

15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.

18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні. 25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".

9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред