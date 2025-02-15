88-річного Папу Римського поклали в лікарню: які прогнози дають лікарі

Поки що невідомо, скільки часу Понтифік пробуде в лікарні.

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Папа Римський розпочав лікування / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Папа Франциск переніс загострення бронхіту

Ватикан прокоментував стан Папи Франциска

Папа Римський Франциск був госпіталізований 14 лютого через загострення бронхіту, повідомляє пресслужба Ватикану.

Лікарі діагностували у Понтифіка інфекцію дихальних шляхів, тому він розпочав медикаментозне лікування. Попри легку лихоманку, Папа перебуває у стабільному стані та навіть встиг переглянути кілька газет.

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У пресслужбі наголошують, що клінічна картина залишається задовільною, а сам Франциск зберігає гарний настрій.

Поки що невідомо, скільки часу Понтифік пробуде в лікарні, але медики контролюють його стан та проводять необхідну терапію.

Папа Римський - останні новини

Нещодавно Главред писав про те, що Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну. Як заявив голова УГКЦ, Франциск часом любить робити сюрпризи.

Також не так давно Папа Римський вийшов із заявою, що українці та росіяни "є двоюрідними братами". На думку очільника Ватикану народи мають "прийти до порозуміння".

Також минулого року Папа Римський закликав Україну до переговорів із РФ. За словами понтифіка, "мир шляхом переговорів кращий, ніж нескінченна війна".

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Хто такий Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.

6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.

15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.

18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні. 25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".

9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

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