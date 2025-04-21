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"Виглядав дуже хворим": Венс розповів правду про останню зустріч з Папою

Даяна Швець
21 квітня 2025, 13:51
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив співчуття у зв'язку зі смертю понтифіка.
Папа Римский, Джей Ди Вэнс
Джей Ді Венс поділився спогадами останньої розмови з Папою / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Коротко:

  • Джей Ді Венс зустрічався з Папою напередодні його смерті та зазначив, що той виглядав хворим
  • Віцепрезидент США висловив свої співчуття і згадав про проповідь Папи в перші дні COVID-19

Сьогодні, 21 квітня, пішла епоха - у віці 88 років у своїй резиденції у Ватикані, в Будинку Святої Марти, помер Папа Римський Франциск. Політики з усього світу висловили співчуття втраті. Так, напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрічався з понтифіком і розповів, як виглядав Папа в свої останні дні.

"Я радий, що зміг побачити його вчора, хоча він і виглядав дуже хворим. Моє серце з мільйонами християн по всьому світу, які його любили. Я завжди пам'ятатиму його за проповіддю, яку він виголосив у найперші дні COVID. Це було дійсно дуже красиво. Нехай упокоїть Бог його душу", - написав Венс у соцмережі X.

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Помер Папа Римський - що відомо

Як раніше повідомлялося, Папа Римський Франциск, який раніше перебував у тяжкому стані в лікарні і був виписаний, помер 21 квітня у Ватикані.

Главред також розповідав, як будуть обирати нового Папу та хто голосуватиме. Участь у голосуванні можуть брати лише кардинали, яким ще не виповнилося 80 років. Станом на 22 січня 2025 року таких кардиналів було 138.

Також з'явився список несподіваних кандидатів, хто може стати наступним Папою Римським. Є кілька кандидатур на посаду нового глави Святого Престолу.

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Хто такий Папа Франциск?

Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.
6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.
15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.
18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні.

25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".
9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

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