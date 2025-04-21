"Виглядав дуже хворим": Венс розповів правду про останню зустріч з Папою

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив співчуття у зв'язку зі смертю понтифіка.

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Джей Ді Венс поділився спогадами останньої розмови з Папою / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Коротко:

Джей Ді Венс зустрічався з Папою напередодні його смерті та зазначив, що той виглядав хворим

Віцепрезидент США висловив свої співчуття і згадав про проповідь Папи в перші дні COVID-19

Сьогодні, 21 квітня, пішла епоха - у віці 88 років у своїй резиденції у Ватикані, в Будинку Святої Марти, помер Папа Римський Франциск. Політики з усього світу висловили співчуття втраті. Так, напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрічався з понтифіком і розповів, як виглядав Папа в свої останні дні.

"Я радий, що зміг побачити його вчора, хоча він і виглядав дуже хворим. Моє серце з мільйонами християн по всьому світу, які його любили. Я завжди пам'ятатиму його за проповіддю, яку він виголосив у найперші дні COVID. Це було дійсно дуже красиво. Нехай упокоїть Бог його душу", - написав Венс у соцмережі X. відео дня

Помер Папа Римський - що відомо

Як раніше повідомлялося, Папа Римський Франциск, який раніше перебував у тяжкому стані в лікарні і був виписаний, помер 21 квітня у Ватикані.

Главред також розповідав, як будуть обирати нового Папу та хто голосуватиме. Участь у голосуванні можуть брати лише кардинали, яким ще не виповнилося 80 років. Станом на 22 січня 2025 року таких кардиналів було 138.

Також з'явився список несподіваних кандидатів, хто може стати наступним Папою Римським. Є кілька кандидатур на посаду нового глави Святого Престолу.

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6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.

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