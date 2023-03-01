Мета Путіна - "знищити" Україну, він не збирається виводити війська - МЗС Німеччини

Представники понад 140 держав закликали директора країни-агресора Росії Путін не починати війну, але він так нічого і не зрозумів, сказала Анналена Бербок.

Путіну не потрібні реальні перемовини з Україною - Бербок / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін не збирається вести мирні перемовини для завершення війни проти України і виводити свої окупаційні війська. Його метою є "знищення" української держави. Представники понад 140 країн їздили до Москви і намагалися переконати Путіна не починати війну, але не змогли нічого зробити. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

В інтерв'ю ARD вона розповіла про те, що Путін не прагне миру з Україною, а хоче "знищити" державу. Він не збирається виводити свої окупаційні війська і має намір продовжувати війну.

"Він не хоче говорити, він хоче знищити Україну. Він не готовий відвести своїх солдатів, він не готовий припинити вбивати", - вважає Бербок.

відео дня

За її словами, світові держави розчаровані рішенням Путіна почати війну. Його намагалися переконати цього не робити.

"Представники понад 140 країн неодноразово їздили до Москви, щоб дати зрозуміти російському президенту, що війна зашкодить всьому світу", - сказала Бербок і додала, що Путін так нічого і не зрозумів.

Також Анналена Бербок, коментуючи "мирний план" Китай щодо війни проти України, підкреслила – Пекін опублікував "позиційний документ", а мирний план вже підтримали 140 держав на Генеральній Асамблеї ООН минулого тижня.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що сили оборони України готуються не лише відбивати наступ окупантів Росії, але і до власного контрнаступу. Рішення про перехід в атаку буде ухвалено на Ставці верховного головнокомандувача військами Володимира Зеленського.

У Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що армія України навесні зможе перейти до реалізації контрнаступальної операції. Однією з цілей буде удар по російських окупантах між захопленим Кримом і Росією. ЗСУ планують повністю звільнити свої території від ворожої окупації.

Міністр оборони Олексій Резніков припустив, що ЗСУ для переходу в контрнаступ потрібна бойова авіація. Армія повинна зламати перевагу ворога в повітрі на захоплених землях. Для цього знадобляться сучасні бойові літаки – F-16, Gripen або Tornado.

Дивіться відео Главред - Коваленко розповів, коли Україна може вийти на кордони 1991 року

Наступ Росії: