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"Це брехня": у Кремлі відповіли на заяву Зеленського про теракт Росії на ЗАЕС

Юлія Куришко
22 червня 2023, 15:50 оновлено 22 червня, 15:56
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МАГАТЕ ніяких коментарів з приводу цієї заяви не давала.
'Це брехня': у Кремлі відповіли на заяву Зеленського про теракт Росії на ЗАЕС
У Росії відповіли Зеленському на заяву про теракт на ЗАЕС/ Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео Telegram

У країні-агресорці Росії відреагували на заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що Кремль готується до теракту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Українська розвідка отримала інформацію про те, що окупанти хочуть підірвати ЗАЕС, що спричинить викид радіації.

Заяву очільника України прокоментував речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Слова Зеленського він назвав брехнею.

"На місці були контакти з МАГАТЕ. Дуже висока оцінка МАГАТЕ. Вони бачили все - все, що хотіли побачити", - заявив Пєсков.

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До речі, відомо, що МАГАТЕ наразі не коментувало жодних заяв.

Теракт на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що Зеленський повідомив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС. Розвідка України отримала інформацію про те, що окупанти хочуть підірвати ЗАЕС, що спричинить викид радіації.

Аварія на ЗАЕС реальна - Кошарна заявила, що РФ ймовірно замінувала ставок-охолоджувач. Окупанти використовуватимуть ЗАЕС для ядерного шантажу, щоб посадити Київ за стіл переговорів під час контрнаступу ЗСУ.

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна. Україні потрібно більше озброєнь від Заходу, щоб швидше здобути перемогу над країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський.

Росія додатково замінувала Запорізьку АЕС. За словами Буданова, всі російські підрозділи, які перебували поруч з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію.

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