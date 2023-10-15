Путін вибухнув абсурдною заявою про контрнаступ ЗСУ

Кремлівський директор Володимир Путін назвав контрнаступ ЗСУ "настільки провальним", що Україна готує нові наступальні операції. При цьому він вигадав успіхи російських окупантів у Харківській та Донецькій областях, де ворог наступає, але суттєво просунутися не може. Путін називає потуги своїх військ "активною обороною і поліпшенням позицій".
"Що стосується контрнаступу, який нібито буксує - він провалився повністю. Ми знаємо, що на окремих ділянках бойових дій, проте, протиборча сторона готує нові активні наступальні операції. Ми бачимо це, знаємо... І ми теж відповідним чином на це реагуємо", - цитує главу РФ Інтерфакс.
Далі Путін почав вигадувати, що російські окупаційні війська "в активній обороні" нібито примудряються просуватися як на Харківському, так і на Донецькому напрямках.
"Те, що відбувається зараз на всьому протязі зіткнення, це називається "активна оборона". І наші війська покращують своє становище практично на всьому цьому просторі. На великому досить просторі... Так, це активна оборона з поліпшенням свого становища на окремих ділянках ", - підкреслив свої фантазії Володимир Путін.
Наступ Росії
Окупантам обламали "зуби" під Куп'янськом і на півдні - російські війська намагалися проводити наступальні операції, але не досягли успіхів. При цьому сили оборони України продовжують поступово просуватися на Мелітопольському напрямку і знищують ворожі сили і засоби.
Війська РФ планують оточення і готує штурм Куп'янська Харківської області, вважає командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Противник за два місяці відновив сили і поновив свої операції. Ситуація загострилася.
У окупантів шалені втрати під Авдіївкою, розповів представник ЗСУ Олександр Штупун. Ворожі сили вже декілька днів активно штурмують місто. За кілька діб росіяни втратили понад 3 тисячі своїх військових.
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