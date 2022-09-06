УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Була вся в синцях і порізах": у Хорватії італієць жорстоко вбив свою кохану українку

6 вересня 2022, 20:50

Жінку знайшли ще живою, вона була вся в синцях і порізах. Незабаром вона померла.

Ніна Гришак
Ніна Гришак / соцмережі

У Хорватії на відомому курорті сталася трагедія. 30-річний італієць Марчелло Пассера жорстоко побив свою 40-річну кохану, українку Ніну Гришак.

Як повідомляють ЗМІ, жінка померла по дорозі в лікарню. У неї залишилися дві дочки.

40-річна українка Ніна Гришак вже близько 10 років жила і працювала в Італії. У цю країну вона переїхала разом з чоловіком, теж українцем, обидва родом з Калуша.

Видео дня

Знайомі кажуть, що сім'я була дружна, Ніна і її чоловік Олександр ростили двох дочок. Старшій доньці 21 рік, а молодша ще школярка, їй 11 років. Але останнім часом відносини між подружжям розладналися, і вони розійшлися.

"Я не знаю, що стало причиною їхнього розлучення. Але незабаром Ніна стала зустрічатися з італійцем, який молодший за неї на 10 років. Він звичайний слюсар. Але дуже запальний. Вони постійно сварилися, розбігалися, потім знову сходилися. Все це було якось дивно, тому що Ніна дуже добра, відкрита, спокійна жінка. Але як тільки вона почала з ним зустрічатися, стала якоюсь дуже напруженою. Вона ніколи багато не розповідала про Марчелло, просто говорила, що щаслива. Але на дуже щасливу жінку вона не була схожа", - розповідає одна з її подруг, пише Обозреватель.

У серпні Ніна і Марчелло Пассера вирушили відпочивати до Хорватії, на Істрію. Раніше кілька разів українка ще зі своїм колишнім чоловіком і дітьми знімали тут кімнату біля моря. На цей раз господарі апартаментів здивувалися, коли побачили поруч з Ніною більш молодого чоловіка. Вона представила його як свого друга, сказала, що з колишнім чоловіком вони розійшлися.

Однак відпочинок українки та італійця був неспокійним. Господарі постійно чули їхні скандали, крики. А в ніч на 18 серпня сталася трагедія. Ніна і Марчелло голосно сварилися, потім сусіди почули глухі удари, дзвін розбитого скла. Після цього настала тиша.

Стурбовані люди викликали поліцію. Ніну знайшли ще живою. Однак вона була вся в синцях і порізах. Незабаром жінка померла.

Наступного дня італієць сам здався поліції. Зараз його заарештували на 30 днів, він знаходиться в камері попереднього утримання в одному з міст Хорватії.

Допомагала Україні після масштабного вторгнення військ РФ

Ніна Гришак

Про Марчелло відомо, що він працював слюсарем. У нього є літні батьки, мама важко хвора. Також є молодша сестра. Рідні шоковані тим, що зробив Марчелло.

Ніну Гришак добре знали в Італії. Вона жила в Брешії, потім в Медолі Провінції Мантуя. Працювала в клінінговій компанії, потім влаштувалася на фабрику. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ніна займалася збором гуманітарної допомоги для своїх співвітчизників. Також допомагала українцям з перекладом.

"Вона була дуже добра, відкрита, намагалася всім допомогти. Ніна багато робила для українських біженців, її в Медолі знали дуже багато. Вона хороший організатор, знаходила житло для своїх співвітчизників. Ми вражені тим, що з нею сталося, вона не заслужила такого до себе ставлення", – говорить її італійська знайома.

Зараз дочки Ніни знаходяться зі своїм батьком. Батьки Ніни після 24 лютого виїхали до Польщі. Дізнавшись про смерть дочки, вони теж повинні були прибути до Італії.

Як повідомляв Главред, у столиці Естонії до двох українок на пляжі пристав нетверезий росіянин. Представнику "русского мира" не сподобалося, що дівчата розмовляли українською мовою, тому він перейшов до образ.

В одному з готелів турецької Аланії поляки побили туристів з Росії через те, що росіяни підтримували війну в Україні. При цьому адміністрація закладу стала на бік громадян Польщі.

Раніше українська телеведуча Анна Олицька розповіла про те, що в Німеччині на неї напали з кулаками і матами росіяни після того, як її син вигукнув "Слава Україні".

Читайте також:

Италия вбивство
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:45

Військовий експерт пояснив ситуацію з бліцкригом ЗСУ в Херсонській області

02:08

Обличчя підлітка, тіло бабусі: Мадонна засвітилася топлес без макіяжу і фільтрів

01:04

Все буде в шоколаді: 3 знаки зодіаку стануть везунчиками в 2023 роціВідео

00:51

Прикмети на 7 вересня: які 3 речі заборонено робити, щоб не залишитися без грошейВідео

00:09

Анастасія Приходько поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Реклама
06 вересня, вівторок
23:51

Анна Богдан у спокусливому білому образі оголилася після чуток про возз'єднання з "холостяком"

23:46

В ООН назвали два кроки для запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕСВідео

23:23

Над Ізюмом нависла загроза, а ЗСУ почали наступати на ще одному напрямку - АрестовичВідео

23:14

"Зараз тільки у вас нацистів перестріляємо": Камалія розповіла про стосунки з родичами з РФВідео

23:07

Платитимуть удвічі більше за переселенців: українцям збільшать допомогу в умовах війниВідео

22:50

Олена Зеленська відповіла на прокремлівські наративи засновника гурту Pink Floyd

22:40

Ціни на продукти впадуть: що і коли подешевшає в УкраїніВідео

22:34

Ще одна російська актриса піде до суду через незгоду з війною

22:25

"Все дуже складно": на півдні росіяни все частіше піднімають білий прапор - ЗСУВідео

22:01

Військовий облік для жінок: у Міноборони анонсували важливі зміниВідео

21:53

Кулеба різко висловився щодо скандального рішення Білого дому з приводу Росії

21:13

У США відмовилися визнати РФ країною-спонсором тероризму: в чому причинаВідео

21:04

Чому Україні не вигідно анонсувати про свої успішні наступальні діїПогляд

20:59

Мама Кузьми Скрябіна прокоментувала скандал з крадіжкою його пісні росіянином

20:50

"Була вся в синцях і порізах": у Хорватії італієць жорстоко вбив свою кохану українкуВідео

Реклама
20:43

Розумні господині не викидають апельсинові кірки, а заливають їх оцтом

20:31

Потужний вибух у Бердянську: в лікарні помер місцевий гауляйтер - ЗМІ

20:28

"Цекало втомився стригти кущі": Лоліта показала свої обвислі принади в городіВідео

20:10

Прикмети на 8 вересня: які 2 речі потрібно зробити, щоб не потрапити в небезпеку в день НаталіїВідео

20:01

Жданов назвав умову, за якої війська РФ "розбіжаться, як таргани"Відео

19:55

Верховний суд повністю і безповоротно заборонив Партію ШаріяВідео

19:53

68-річна Вайкуле в прозорому засвітила карколомні форми в Юрмалі

19:40

ЗСУ потужно б'ють окупантів і звільнили нові території на півдніВідео

19:36

"Це в її стилі!": фізіогноміст розкрив значення дивних жестів Пугачової на похоронах Горбачова

19:31

"Критична точка": ексдепутат Держдуми розповів, чому РФ випрошує переговориВідео

19:26

Казкова удача, успіх у всьому або переїзд: 4 знаки зодіаку чекає місяць змінВідео

19:20

За що ми воюємо?Погляд

19:18

Колишня Кличко показала свій святковий леопардовий лук

19:10

Зеленський терміново провів засідання СтавкиВідео

19:04

Гороскоп на завтра, 7 вересня 2022: Ракам - гроші, Дівам - сварки, Козерогам - віщі сниВідео

19:01

Люди ризикують щодня, засинаючи "в обнімку" з телефоном: чим це небезпечно для здоров'я

18:50

День воєнної розвідки України - потужні привітання та картинки до свята

18:49

Заморити людей голодом: польський прем'єр розкрив небезпечний план Путіна щодо України

18:41

Вдарить сильний мороз: синоптики назвали дату холодриги в УкраїніВідео

18:32

Як довго зберегти кабачки в холодильнику та як їх правильно заморожувати

Реклама
18:30

У моду на осінь 2022 увійшли приголомшливі жіночі чоботи, які можна носити куди завгодно

18:10

США повторюють крок часів Другої світової і безпосередньо вступають у війну з Росією – офіцер ЗСУВідео

18:05

Путініст і українофоб Охлобистін засвітився в невизнаному "ДНР"

17:56

Американський генерал пояснив, чому армія окупантів втрачає можливість атакувати

17:55

"На Запорізькій АЕС цілий ряд пошкоджень": МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕСВідео

17:14

Живуть на широку ногу: 4 знаки зодіаку, які люблять розкішне життяВідео

17:11

Виявився нікому не потрібен: старий Петросян зганьбився в Росії

17:11

Главред вперше потрапив в ТОП-10 новинних ресурсів України, ТСН.uа та УНІАН.net - лідери

16:45

Єврокомісія затвердила припинення візової угоди з РосієюВідео

16:39

Чому кава гірка і що з нею можна зробити, щоб поліпшити смак

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на вересень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти