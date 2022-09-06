"Була вся в синцях і порізах": у Хорватії італієць жорстоко вбив свою кохану українку

Ніна Гришак / соцмережі

У Хорватії на відомому курорті сталася трагедія. 30-річний італієць Марчелло Пассера жорстоко побив свою 40-річну кохану, українку Ніну Гришак.

Як повідомляють ЗМІ, жінка померла по дорозі в лікарню. У неї залишилися дві дочки.

40-річна українка Ніна Гришак вже близько 10 років жила і працювала в Італії. У цю країну вона переїхала разом з чоловіком, теж українцем, обидва родом з Калуша.

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Знайомі кажуть, що сім'я була дружна, Ніна і її чоловік Олександр ростили двох дочок. Старшій доньці 21 рік, а молодша ще школярка, їй 11 років. Але останнім часом відносини між подружжям розладналися, і вони розійшлися.

"Я не знаю, що стало причиною їхнього розлучення. Але незабаром Ніна стала зустрічатися з італійцем, який молодший за неї на 10 років. Він звичайний слюсар. Але дуже запальний. Вони постійно сварилися, розбігалися, потім знову сходилися. Все це було якось дивно, тому що Ніна дуже добра, відкрита, спокійна жінка. Але як тільки вона почала з ним зустрічатися, стала якоюсь дуже напруженою. Вона ніколи багато не розповідала про Марчелло, просто говорила, що щаслива. Але на дуже щасливу жінку вона не була схожа", - розповідає одна з її подруг, пише Обозреватель.

У серпні Ніна і Марчелло Пассера вирушили відпочивати до Хорватії, на Істрію. Раніше кілька разів українка ще зі своїм колишнім чоловіком і дітьми знімали тут кімнату біля моря. На цей раз господарі апартаментів здивувалися, коли побачили поруч з Ніною більш молодого чоловіка. Вона представила його як свого друга, сказала, що з колишнім чоловіком вони розійшлися.

Однак відпочинок українки та італійця був неспокійним. Господарі постійно чули їхні скандали, крики. А в ніч на 18 серпня сталася трагедія. Ніна і Марчелло голосно сварилися, потім сусіди почули глухі удари, дзвін розбитого скла. Після цього настала тиша.

Стурбовані люди викликали поліцію. Ніну знайшли ще живою. Однак вона була вся в синцях і порізах. Незабаром жінка померла.

Наступного дня італієць сам здався поліції. Зараз його заарештували на 30 днів, він знаходиться в камері попереднього утримання в одному з міст Хорватії.

Допомагала Україні після масштабного вторгнення військ РФ

Про Марчелло відомо, що він працював слюсарем. У нього є літні батьки, мама важко хвора. Також є молодша сестра. Рідні шоковані тим, що зробив Марчелло.

Ніну Гришак добре знали в Італії. Вона жила в Брешії, потім в Медолі Провінції Мантуя. Працювала в клінінговій компанії, потім влаштувалася на фабрику. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ніна займалася збором гуманітарної допомоги для своїх співвітчизників. Також допомагала українцям з перекладом.

"Вона була дуже добра, відкрита, намагалася всім допомогти. Ніна багато робила для українських біженців, її в Медолі знали дуже багато. Вона хороший організатор, знаходила житло для своїх співвітчизників. Ми вражені тим, що з нею сталося, вона не заслужила такого до себе ставлення", – говорить її італійська знайома.

Зараз дочки Ніни знаходяться зі своїм батьком. Батьки Ніни після 24 лютого виїхали до Польщі. Дізнавшись про смерть дочки, вони теж повинні були прибути до Італії.

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