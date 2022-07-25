Буряти хочуть вийти зі складу РФ: дипломат пояснив, чому це тільки початок кінця Росії

Дипломат пояснив бажання бурятів вийти зі складу РФ / скріншот

Активісти з Бурятії, Мордовії і Татарстану попросили президента США Джо Байдена підтримати їхні народи в реалізації права на самовизначення. Народи хочуть вийти зі складу РФ.

В інтерв'ю Главреду дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що це лише одна з багатьох "тріщин" нинішньої Росії.

"Мова йде не тільки про національні утворення на території РФ – вони не такі вже й численні в порівнянні з російським населенням, якщо бути об'єктивними. Значно більші тріщини пройдуть по територіях, які захочуть економічно відокремитися від Москви", - пояснив дипломат.

Також він нагадав, що російські аналітики, які встигли втекти за кордон, відверто пишуть про те, що насправді Російська Федерація – це зовсім не Федерація, а колоніальна країна, де метрополією є Москва, а інші регіони – колонії метрополії, і ця метрополія забирає все, що виробляють регіони, а потім перерозподіляє їм зі свого панського плеча.

читайте такожБуряти хочуть вийти зі складу РФ: просять допомоги у Байдена"Такий порядок, безумовно, не влаштовує регіональні еліти і населення. Тому мова піде не про бурятів або татар, а мова піде про економіку. І якщо Росія трісне по лінії центр-Сибір або центр-Урал, ця тріщина не буде зшита ніколи", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що бойовий дух серед російських солдатів на нулі. Особливо важко доводиться солдатам Бурятської національності.

Після того як на озброєнні ЗСУ з'явилася американська реактивна система залпового вогню HIMARS, вони масово відмовляються воювати в Україні.

Також повідомлялося, в російському регіоні Бурятія, звідки йде потік живої сили на війну в Україні, розгорівся справжній бунт через високі втрати окупантів. Дружини "бойових бурятів" записали звернення до глави республіки Олексію Циденову з вимогою повернути їх чоловіків додому.

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