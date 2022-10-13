Кремлівський диктатор передсмертно кашляє: Путін на саміті в Астані виглядав дуже хворобливо

Путін на саміті в Астані постійно кашляв / Фото Reuters

У столиці Казахстану Астані проходить VI саміт Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії. У саміті беруть участь глави 11 держав, серед яких і кремлівський диктатор Володимир Путін.

Під час саміту президент РФ мав честь виголосити свою промову, під час якої неозброєним оком було помітно, що у Путіна безперечно погіршилося самопочуття. Відео його виступу опублікував Telegram-канал Shot.

Главі Кремля дуже важко далася промова: кожні кілька секунд його хапали напади кашлю, від яких він задихався та зупиняв розповідь. Крім того, 70-річний російський диктатор мав явно нездоровий колір обличчя.

У Путіна стався напад кашлю під час виголошення промови на саміті в Астані / скриншот

З огляду на вищесказане, можна підтвердити давні припущення, що російський диктатор має серйозне, можливо, навіть смертельне захворювання.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Серйозну хворобу Путіна підтвердив і очільник Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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