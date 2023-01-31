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"Поки Путін на чолі РФ, війна триватиме": Захід має спосіб зробити Росію безпечною для світу – історик

31 січня 2023, 13:10
Після поразки Росії у війні Захід може втягнути її у свою орбіту, щоб зробити безпечною для світу. Війна не припиниться, поки Путін при владі в РФ.
Владимир Путин, Андрей Зубов
Захід має спосіб зробити Росію безпечною для світу, каже історик Зубов/ ua.depositphotos.com, Facebook

Війна не припиниться, поки диктатор Володимир Путін залишатиметься на посаді президента РФ. При цьому бойові дії можуть як тривати на території України, так і перенестися на територію Росії.

Захід може знайти модель існування Росії, за якої нинішня країна-агресорка може бути безпечною для світу. Таку думку висловив російський історик та опозиціонер Андрій Зубов в інтерв’ю "Обозревателю".

За його словами, нормальний діалог з Росією буде можливий тільки після того, як буде усунуто Путіна та його оточення.

"Допоки Путін буде на чолі Росії, триватиме війна. Вона може йти будь-де – в Україні чи в самій Росії – але, безумовно, триватиме війна із Заходом. Так само, допоки Гітлер був при владі, тривала війна нацистської Німеччини зі світом. Щойно Путін так чи інакше піде, зникне, коли зникне й це його оточення на кшталт Бортнікова, Патрушева, Наришкіна, генералів КДБ – тільки після цього можливий нормальний мирний діалог із Росією", – зазначає історик.

Він наголосив, що такий мирний діалог передбачає повне відновлення територіальної єдності України, повернення всіх територій.

"Але найголовніше після цього – знайти ту модель існування Росії, яка зробить її в довгостроковому сенсі безпечною для світу. Це найважливіше. Захід уміє це робити. Він продемонстрував це після Другої світової війни. Гадаю, що й нині буде щось подібне", – каже Зубов.

За словами історика, Захід може вважати за краще не розколювати РФ після завершення війни, а натомість внутрішньо змінювати країну – у бік демократії, вільної ринкової економіки, декомунізації та денацифікації.

"Усі ці речі будуть. А єдність державного простору, як це називають юристи, за можливості не руйнуватимуть", – припускає історик.

Захід може спробувати втягнути Росію після поразки у війні у свою орбіту, "зробити її частиною свого світу і тим самим зробити безпечною", каже Зубов.

Нагадаємо, у Білорусі у вівторок, 31 січня стартували "спільні штабні тренування" з військовими країни-агресорки Росії. Вони тиждень тренуватимуться "спільно застосовувати війська".

Раніше військовий експерт Сергій Грабський зазначав, що захисники України ламають плани російських окупантів. Вони зупинили наступ загарбників на кількох напрямках. Тому Путін може перенести терміни запланованого наступу.

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