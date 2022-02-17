"Операція під чужим прапором": Джонсон відреагував на обстріл дитсадка і пригрозив РФ санкціями

На Станиці Луганській обстріляли дитсадок / ДСНС, будинок

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській, який стався в четвер, 17 лютого, і назвав його операцією під чужим прапором.

"Сьогодні був обстріляний дитячий садок. Ми знаємо-це була операція під чужим прапором, спрямована на дискредитацію українців і покликана створити привід, неправдиву провокацію для вторгнення Росії", - цитує Джонсона The Guardian.

Також він додав, що в найближчі кілька днів може відбутися посилення ескалації навколо України і заявив, що Британія готова ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо зайде вглиб України.

"У путінського режиму ще є час відступити. Ще є час уникнути катастрофи для Росії, України і всього світу", - заявив Джонсон.

Обстріл садка та ліцею на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

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При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами здійснення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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