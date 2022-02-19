Узгодили спільні дії проти агресії РФ: про що говорили Зеленський і Джонсон

Володимир Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном/ Reuters

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єрміністром Великої Британії Борисом Джонсоном в Німеччині. Зустріч відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 19 лютого.

Лідери обговорили, зокрема, безпеку на тлі російської агресії і домовилися про подальші спільні дії. Про це повідомив у Twitter після зустрічі Володимир Зеленський.

"Зустрівся Борисом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій Росії. Домовилися про спільні подальші дії. Ми залишаємося єдиними в прагненні до деескалації за допомогою дипломатії. Вдячний Великій Британії за підтримку України і співпрацю заради безпеки та миру", – написав Зеленський.

Зеленський на конференції з безпеки у Мюнхені

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський бере участь у Мюнхенській безпековій конференції, де обговорюватимуть також ситуацію навколо України. Також він проведе низку зустрічей на цьому майданчику.

Виступ Зеленського на конференції запланований на 16:30 за київським часом і триватиме до 17:00. Темою його виступу буде безпека України та Європи. Після виступу заплановано провести відкриту дискусію слухачів із президентом.

58-ма Мюнхенська безпекова конференція стартувала у п’ятницю, 18 лютого і триватиме два дні.

Вас також може зацікавити: