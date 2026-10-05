"Схудла на 27 кг": переможниця шоу "Холостяк" Бєлєнь кардинально змінилася

Відома блогерка опублікувала вражаючі фото до і після схуднення.

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Інна Бєлєнь - схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлєнь

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Інні Бєлєнь вдалося схуднути на 27 кг за 5 місяців

Що відбувається в особистому житті блогерки

Переможниця 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь вразила шанувальників своєю фігурою. У соцмережі Threads молода мама опублікувала відверті знімки до і після, продемонструвавши результат схуднення на 27 кілограмів.

За словами Інни, під час вагітності донькою Кірою вона набрала 30 кілограмів, проте завдяки наполегливій праці практично повернулася до звичних параметрів. Блогерка зізналася, що дотримувалася помірності в їжі, проте це не допомогло їй уникнути набору ваги.

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Інна Бєлєнь - до і після схуднення / скрін з Threads

"За вагітність набрала 30 кг (і ні, не жрала, як не у себе). Фото 27 квітня - 87 кг. Фото 29 вересня - 60 кг. Схудла на 27 кг, залишилося 3 кг", - відверто поділилася Бєлєнь.

Блогерка вперше стала мамою наприкінці квітня цього року, а вже у вересні охрестила 4-місячну донечку. Показуючи зворушливі кадри з донькою Кірою, Інна з гумором натякнула, що заради ще однієї дитини цілком готова знову пройти через тимчасове збільшення ваги.

Як зараз виглядає Інна Бєлєнь / фото: threads.com, Інна Бєлєнь

Нагадаємо, у фіналі "Холостяка-13" саме Інна Бєлєнь отримала кільце від ветерана Олександра Терена. Втім, романтична історія поза телекамерами тривала недовго: вже в лютому 2025 року пара офіційно оголосила про розставання, після чого Інна присвятила себе материнству та саморозвитку.

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