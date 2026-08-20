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Зеленський закликав Міноборони зробити мобілізацію "більш людяною"

Віталій Кірсанов
20 серпня 2026, 19:50
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Зеленський зазначив, що зміни необхідні не лише в питаннях мобілізації, а й у сфері контрактної служби та ротації військовослужбовців.
Зеленський закликав Міноборони зробити мобілізацію
Зеленський закликав Міноборони зробити мобілізацію "більш гуманною" / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Що сказав Зеленський:

  • Потрібні реальні рішення, реальні пропозиції щодо мобілізації
  • Протиповітряна оборона та протиракетна оборона - ключовий пріоритет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Міністерства оборони конкретних пропозицій щодо зміни підходів до мобілізації. За його словами, цей процес має стати більш системним і "людяним".

Глава держави зазначив, що зміни необхідні не лише в питаннях мобілізації, а й у сфері контрактної служби та ротації військовослужбовців. Про це сказав Зеленський , представляючи міністра оборони Євгена Хмару у четвер, 20 серпня.

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"Усе, що стосується мобілізації та контрактів, усе, що стосується ротації наших воїнів. Потрібні реальні рішення, реальні пропозиції", - наголосив Зеленський.

Президент також доручив Міноборони та Збройним силам налагодити системну спільну роботу в цьому напрямку. Від відомств він очікує більш гуманного підходу до організаційних питань в армії.

Крім того, Зеленський доручив Міністерству оборони провести аудит усіх домовленостей України з міжнародними партнерами. Необхідно визначити, які з них уже виконано, а які поки що залишаються нереалізованими.

Президент також закликав забезпечити конкретні результати кожної взаємодії з партнерами у питаннях посилення обороноздатності України.

"Протиповітряна оборона та протиракетна оборона - це ключовий пріоритет. Не тільки це, але це ключове, і особливо напередодні зими", - заявив Зеленський.

Глава держави висловив надію, що Міністерство оборони, а також сили оборони та безпеки діятимуть злагоджено для реалізації плану оборони України та проведення операцій, спрямованих на примушення Росії до миру.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували електронну петицію з вимогою запровадити обов’язкову мобілізацію для жінок, які не мають дітей. Однак керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що жодної жіночої мобілізації не планується.

Також в Україні набула широкого розголосу електронна петиція з вимогою скасувати право на відстрочку від мобілізації та звільнення зі служби для чоловіків, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Крім того, в Україні можуть змінитися правила бронювання від мобілізації. Зокрема, бронь може стати платною або пов’язаною з обов’язковою службою в резерві.

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Про джерело: ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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