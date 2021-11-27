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Британія посилила правила в'їзду через новий штам COVID

27 листопада 2021, 22:34

Контакти всіх підтверджених випадків зараження людей штамом Омікрон мають самоізолюватися протягом 10 днів.

Джонсон
Джонсон розповів про посилення правил в'їзду до Британії / Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про посилення правил в'їзду до країни через поширення штаму коронавірусу "Омікрон", пише видання The Guardian.

За його словами, всім, хто прибуває Великобританії слід буде пройти ПЛР-тестування на COVID на другий день після прильоту. Вони повинні будуть самоізолюватися до отримання негативного результату.

Він також заявив, що будуть посилені правила, що стосуються масочного режиму в магазинах і громадському транспорті.

Контакти всіх підтверджених випадків зараження людей штамом "Омікрон" повинні будуть самоізолюватися протягом 10 днів.

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Британія посилює COVID-обмеження

Британський прем'єр-міністр повідомив про те, що влада вводить обов'язковий ПЛР-тест для всіх, хто в'їжджає в країну і самоізоляцію до отримання негативного результату. Також вводиться обов'язкова десятиденна ізоляція для тих, у кого підозрюється зараження на Омікрон-штам.

Крім того, Британія посилює контроль за використанням масок в магазинах і громадському транспорті, додав прем'єр-міністр.

"Ми поки точно не знаємо, наскільки ефективними будуть наші вакцини проти "омікрона", але у нас є вагомі підстави вважати, що вони забезпечать хоча б деяку ступінь захисту", — підкреслив Джонсон.

Нагадаємо, раніше в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" - вони пов'язані з поїздками до Південної Африки, йдеться в повідомленні міністра охорони здоров'я Британії Саджида Джавіда.

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новини Великобританії коронавірус Борис Джонсон
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