Британія має направити свої війська в Україну, але є умова - Воллес

Політика поступової допомоги Україні виявилася недостатньо ефективною, тому захід має перейти до більш рішучих дій.

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Окрім направлення іноземних військ, в Україні має пройти повна мобілізація / Колаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Захід зробив чимало гучних заяв щодо агресії Росії в сторону України та інших держав, однак на практиці досягти головної мети іноземним політикам не вдалося. Тому політику поступової допомоги Україні пора відкласти і перейти до більш рішучих дій.

Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес для The Telegraph. За його словами, нерішучість західних лідерів призвела до того, що кремлівський диктатор Путін не сприймає всерйоз будь-які наміри.

Саме тому він продовжує кидати свої війська в Україну, з розрахунку на те, що незабаром у європейській спільноті почнуться розмови не про те, як зупинити Росію, а про те, коли це все закінчиться.

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Зараз західним лідерам, на думку Воллеса, потрібно довести зворотнє, але це вимагатиме лідерства, непопулярних рішень та певних ризиків.

"Україні потрібна повна мобілізація, як це зробили союзники під час Другої світової війни. Захід може допомогти, особливо в навчанні новобранців. Велика Британія, наприклад, могла б підготувати десятки тисяч українських солдатів, якщо б захотіла", - зазначив він.

По всій Європі є ще більший потенціал. Навчання українських військових модна проводити як і на місцях, так і в Україні, у тилах. Також іноземні війська могли б займатися технічним обслуговуванням військового обладнання та наданням меддопомоги пораненим.

Хто такий Бен Воллес? Бен Воллес — британський політик, колишній міністр оборони Великої Британії, що очолював посаду з липня 2019 до серпня 2023 року в урядах Бориса Джонсона, Ліз Трасс та Ріші Сунака. У період з 2016 по 2019 рік обіймав посаду молодшого міністра безпеки. Член Консервативної партії Великої Британії, з 2010 року він також був депутатом Палати громад. До 2005 року проходив військову службу в армії у званні капітана, пише Вікіпедія.

Відправка іноземних військ в Україну - що відомо

Нагадаємо, що ще весною 2024 року іноземні лідери активно обговорювали питання можливості відправки власних солдатів в Україну в якості інструкторів для ЗСУ. Зокрема президент Франції Еммануель Макрон зробив кілька заяв щодо можливого відправлення іноземних військ в Україну, чим викликав роздратування Вашингтона - там побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з Росією.

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також сказав, що не можна виключати того, що польські війська можуть опинитися в Україні. Однак яку роль вони будуть відігравати - не уточнив.

А ось в НАТО раніше заявили, що Альянс намагається уникнути прямого конфлікту із Росією тому не може відправляти свої військові формування до України та збивати ракети над її регіонами.

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