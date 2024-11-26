Бійці ЗСУ вибили генерала Кім Чен Ина та офіцерів: деталі удару по Курщині

Головне з матеріалу:
- Унаслідок удару ЗСУ поранено генерала КНДР
- Бойовики КНДР розміщені на другій лінії оборони
- Міг бути поранений генерал-полковник Кім Чен Бок
Сили оборони України 20 листопада завдали ракетного удару по санаторію в Мар'їному Курської області. Унаслідок атаки дістав поранення генерал режиму КНДР, а декілька офіцерів армії Кім Чен Ина загинули.
У матеріалі FinancialTimes йдеться про те, що удар по Мар'їному - один із кількох маневрів ЗСУ, спрямованих на ліквідацію північнокорейських бойовиків у Курській області. Українські воїни шукали бійців Кім Чен Ина, яких росіяни вирішили розмістити на різних ділянках.
Ліквідовано генерала КНДР - хто це міг бути:
Журналісти не називають особу генерала, проте раніше українська розвідка повідомляла про відправлення до Росії генерал-полковника Кім Чен Бока, щоб він контролював підрозділи спецпризначення "Штормовий корпус". Утім, не можна точно сказати, чи був він поранений у Мар'їно.
Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
Де розміщені бойовики з Північної Кореї
За даними FT, нібито високопоставлені чиновники у Києві стверджують, що солдати КНДР розміщені на другій лінії оборони на російській території. Їх відправили туди, щоб окупанти отримали можливість звільнити більше своїх військових із 50-тисячного угруповання, яке діє в Курській області.
Удар ЗСУ 20 листопада Storm Shadow по Курській області - що відомо:
Як повідомляв Главред, за даними ЗМІ, 20 листопада ЗСУ вдарили по російських окупантах у Курській області ракетами StormShadow. Передбачалося, що міг бути атакований військовий штаб із бойовиками КНДР у Мар'їно.
Генерал КНДР поранений унаслідок удару ЗСУ по Курщині, писали журналісти The Wall Street Journal. Зазначалося, що це перший випадок у війні, коли дістав поранення представник військового керівництва Пхеньяна.
Унаслідок атаки ЗСУ на Курську область міг загинути генерал Солодчук і 18 військових РФ. Також могли бути вбиті й північнокорейські бойовики.
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