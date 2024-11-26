Бійці ЗСУ вибили генерала Кім Чен Ина та офіцерів: деталі удару по Курщині

Українська армія ретельно шукала сили Північної Кореї в Курській області, яких росіяни вирішили розосередити.

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На Курщині могли поранити високопоставленого генерала КНДР - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, KCNA

Головне з матеріалу:

Унаслідок удару ЗСУ поранено генерала КНДР

Бойовики КНДР розміщені на другій лінії оборони

Міг бути поранений генерал-полковник Кім Чен Бок

Сили оборони України 20 листопада завдали ракетного удару по санаторію в Мар'їному Курської області . Унаслідок атаки дістав поранення генерал режиму КНДР, а декілька офіцерів армії Кім Чен Ина загинули.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що удар по Мар'їному - один із кількох маневрів ЗСУ, спрямованих на ліквідацію північнокорейських бойовиків у Курській області. Українські воїни шукали бійців Кім Чен Ина, яких росіяни вирішили розмістити на різних ділянках.

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Ліквідовано генерала КНДР - хто це міг бути:

Журналісти не називають особу генерала, проте раніше українська розвідка повідомляла про відправлення до Росії генерал-полковника Кім Чен Бока, щоб він контролював підрозділи спецпризначення "Штормовий корпус". Утім, не можна точно сказати, чи був він поранений у Мар'їно.

Коротко про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Де розміщені бойовики з Північної Кореї

За даними FT, нібито високопоставлені чиновники у Києві стверджують, що солдати КНДР розміщені на другій лінії оборони на російській території. Їх відправили туди, щоб окупанти отримали можливість звільнити більше своїх військових із 50-тисячного угруповання, яке діє в Курській області.

Удар ЗСУ 20 листопада Storm Shadow по Курській області - що відомо:

Як повідомляв Главред, за даними ЗМІ, 20 листопада ЗСУ вдарили по російських окупантах у Курській області ракетами Storm Shadow . Передбачалося, що міг бути атакований військовий штаб із бойовиками КНДР у Мар'їно.

Генерал КНДР поранений унаслідок удару ЗСУ по Курщині , писали журналісти The Wall Street Journal. Зазначалося, що це перший випадок у війні, коли дістав поранення представник військового керівництва Пхеньяна.

Унаслідок атаки ЗСУ на Курську область міг загинути генерал Солодчук і 18 військових РФ . Також могли бути вбиті й північнокорейські бойовики.

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